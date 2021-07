BIJ1-leden zijn WOEST om royement Quinsy Gario en beschuldigen partijleiding van racisme: ‘Enge Zwarte man trope!’

Oh ja! BIJ staat op springen. Een groot aantal leden van de partij vindt het totaal onacceptabel dat Quinsy Gario geroyeerd is als lid. Want, zeggen zij, dit is feitelijk gewoon keihard racisme!

Quinsy Gario is niet langer welkom bij BIJ1. Sterker nog, hij is gewoon keihard uit de partij geschopt. De reden is dat hij voor een ‘onveilige situatie’ zorgde voor anderen. Dat zegt de leiding van de Woke/BLM-partij tenminste.

Maar daar zijn heel veel leden het niet mee eens. Een stuk of tweehonderd doorgedraaide antiracismegekken hebben een brief gescchreven waarin ze “opheldering” eisen én ook meteen een excuus van de partijleiding. Want, zeggen zij, feitelijk is de kritiek op Gario niets meer of minder dan racisme.

“Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie, wordt er ingespeeld op de racistische ‘enge Zwarte man’ trope. Dit is volledig onacceptabel,” schrijven de extremisten in hun brief. En nee, ze maken geen grappen. Ze willen dat er iets gebeurt – namelijk dat Gario in ere wordt hersteld.

De partij lijkt dat voorlopig niet van plan te zijn. Want, jawel, Sylvana Simons en co. hebben een verklaring op Twitter gezet waarin ze uitleggen dat ze zaterdag (morgen dus) al tekst en uitleg zullen geven op de ALV. Het enige wat de partij nu al wel kwijt wil is dat er “veel gespeculeerd” wordt en dat er “onjuiste informatie” wordt verspreid. Maar er is dus wel echt iets aan de hand, en ze doen geen stap terug. Nog niet tenminste.

De afgelopen dagen is er veel gespeculeerd en onjuiste informatie verspreid. Uitgebreide informatie wordt zaterdag verstrekt op de ALV. Daarna volgt een openbaar statement. Wij vragen om de situatie en veiligheid van de betrokkenen te respecteren. Dat was en is onze prioriteit. — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 22, 2021

Genieten natuurlijk! Want dit soort idiote partijen slopen zichzelf uiteindelijk altijd. Dat is ook volstrekt logisch. BIJ1 is namelijk een verzameling van zogenaamde slachtoffers; mensen die continu te horen krijgen dat ze een slachtoffer zijn, dat de gemeenschap hen onderdrukt, en ga zo maar verder. Wat je dan krijgt is een onwerkbare situatie; want wie is nou eigenlijk het grootste slachtoffer? En zijn alle vormen van kritiek niet automatisch “micro-agressie?”

BIJ1 gaat zichzelf wel slopen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws? Als het Woke- en BLM-denken prevalent wordt in de samenleving is het daar óók einde oefening voor.