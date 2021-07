Blunderend kabinet blijft ondernemers benadelen: ‘Nog steeds vallen er ZZP’ers buiten de boot bij coronasteun’

Ondanks de vele beloftes vanuit het kabinet voor betere maatwerk en steunregelingen blijkt dat in de praktijk nog steeds niet helemaal te kloppen. De Nationale Ombudsman ziet nog steeds veel ZZP’ers die buiten de boot vallen wat betreft de coronasteun. We zijn nu meer dan ander half jaar verder én nog steeds heeft de overheid de steunfondsen niet op orde, het is een grove schande.

Gedurende de crisis duiken er continu verhalen op dat bepaalde groepen of sectoren niet in aanmerking komen voor coronasteun door kromme regelgeving. Men zou verwachten dat op een gegeven moment zulke foutjes en problemen wel zijn opgelost, maar niet in Nederland hoor. Bij een meldpunt van de Nationale Ombudsman zijn er meer dan 500 meldingen binnen gekomen van ZZP’ers die nog steeds coronasteun mislopen.

Ombudsman Reinier van Zutphen pleit voor de zoveelste maal voor méér maatwerk vanuit de overheid. Aan de NOS laat hij weten dat veel ZZP’ers compleet door hun buffers zijn en dat voor velen de situatie enorm penibel is: “Zzp’ers en kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor coronasteun hebben het moeilijk. Buffers zijn op, pensioenpotjes zijn gebruikt, geld is geleend van familie en vrienden. Hier is echt maatwerk nodig, anders gaan veel ondernemers het niet redden.”

Het lijkt haast ‘normaal’ te zijn geworden dat de overheid groepen compleet over het hoofd ziet. Iets waar Tweede Kamerlid Van Haga zich ook al tijden aan ergert, keer op keer moet hij zich hard maken voor een vergeten sector, die door een gebrek aan maatwerk buiten de boot valt én economisch aan de afgrond staat.

Door dit soort acties lijkt het er sterk op alsof de overheid gewoon maar ‘wat aan het doen is’. Er is geen peil op te trekken, het beleid is enorm inconsistent én van maatwerk heeft men nog nooit gehoord. Al sinds vorige zomer horen we keer op keer loze beloftes op een betere en efficiëntere aanpak – of de desbetreffende minister ‘zal er even naar kijken’ – maar uiteindelijk blijven er groepen belangrijke steun mislopen. Wat natuurlijk een grove schande is.