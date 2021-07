Boerenopstand 2.0! Woensdag opnieuw trekkers door het land, BBB-leider Van der Plas één van de sprekers in Den Haag

Aankomende woensdag staat het Malieveld in Den Haag weer bomvol met trekkers. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas zal dan één van de sprekers zijn die de protesterende boeren toe gaat spreken, heeft organisator Agractie bekendgemaakt. Farmers Defence Force (FDF) trekt ook het land in, maar vermijdt Den Haag.

Woensdag 7 juli zullen boeren in heel het land weer van zich laten horen om te protesteren tegen de belachelijke stikstof- en klimaatplannen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Actiegroep Agractie verwacht “zeker duizenden boeren” op het Malieveld in Den Haag, melden zij via RTV Oost.

Agractie vreest, volkomen terecht, dat het PBL-advies ertoe gaat leiden dat boeren gedwongen zullen worden uitgekocht en hele agrarische industrieën in provincies als Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant zullen worden geofferd aan het klimaataltaar van VVD, D66 en GroenLinks. Dat lijkt echter eenzelfde oproep als vorige keer te worden, opnieuw gericht aan partijen die hen juist weg willen hebben.

De boeren van Agractie lijken het nog met een zijden handschoen aan te willen pakken en pleiten ervoor om vooral in te zetten op technologische oplossingen, zoals luchtwassers, om uitstoot te verminderen. Ook moet volgens de woordvoerder van Agractie meer duidelijk worden over de stikstofuitstoot.

Op hetzelfde moment zal FDF in andere delen van het land acties organiseren. Zij nemen een veel activistischere houding aan en beweren zelfs een oplossing te hebben voor het ‘stikstofprobleem’: “Op locatie in Assen, Zwolle, Arnhem en Den Bosch zullen er geen dag lang speeches zijn waarbij aan het einde van de dag er nog steeds evenveel onzekerheid is als de dag er voor. Nee: 7 juli gaan we u uitleggen hoe we het recht en de wet voor ons gaan laten werken. Het recht dat ons tot nu toe wordt ontzegd, omdat we het niet afdwingen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

FDF lijkt, in tegenstelling tot Agractie, te hebben gekozen voor een ‘ijzeren vuist’-benadering. Het kon dus wel eens een flink spektakel gaan worden komende woensdag en de dagen erna! De boeren moeten alleen oppassen dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld zullen worden. Maar wat de juiste aanpak ook is, één ding is duidelijk: de boeren zijn het écht zat.