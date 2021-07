Boze redacties krijgen ook door dat NPO-baas Shula Rijxman geen moer geeft om politieke onafhankelijkheid

De redactieraden van de NTR, Nieuwsuur en de redactiecommissie van de NPO zijn absoluut niet blij over het feit dat de onafhankelijkheid van de staatsomroep in het geding is, door de omstreden Sigrid Kaag-docu en Op1-presentator Jort Kelder, die campagnefilmpjes financierde voor FvD. NPO-baas Shula Rijxman roept wel dat ze politieke onafhankelijkheid belangrijk vindt, maar dat blijkt absoluut niet uit haar handelen.

Het enige wat Rijxman zegt is dat ‘de onafhankelijkheid van de NPO het fundament is van ons bestel en boven iedere twijfel verheven moet zijn’. Oké, maar in de praktijk is dat niet het geval, aangezien er nu twee voorbeelden te noemen zijn waaruit dat overduidelijk niet blijkt. Dus wat nu?

Helemaal niks. Rijxman verwijst naar een lopend onderzoek naar onafhankelijkheid cq belangenverstrengeling, uitgevoerd door het Commissariaat voor de media, dat waarschijnlijk toch nergens toe gaat leiden. Niet heel verrassend, aangezien Rijxman zelf op D66 stemt en het probleem met de Kaag-docu helemaal niet ziet, aldus GeenStijl.

Zodra het Rijxman te heet onder de voeten wordt, wat nu dus het geval is, dan schuift ze het gewoon af op de omroepen zelf: ‘Een maker mag best een bepaalde politieke sympathie hebben en die ook tot uiting brengen. In hoeverre daar ruimte voor is, is aan de omroep’, zegt ze.

Eigenlijk zit de NPO-baas als een kat in het nauw, omdat ze zelf politieke sympathieën heeft en de NPO niet meer als D66-propagandavehikel kan gebruiken als ze zich te hard uitspreekt. Dan zou de hypocrisie namelijk wel héél erg duidelijk worden en dat moeten we niet hebben natuurlijk.

Rijxman hoopt misschien dat het overwaait, maar de redactieraden van de NTR, Nieuwsuur en de NPO nemen de kwestie behoorlijk hoog op. Dat blijkt ook uit de reactie vanuit Nieuwsuur richting De Telegraaf: “Onze voorkeur heeft natuurlijk nog steeds om inhoudelijk in gesprek te komen met de NPO over dit onderwerp. We vinden het betreurenswaardig dat dit tot nu toe niet is gebeurd. Als dit inderdaad zo blijft zullen we gaan nadenken wat onze volgende stap zou kunnen zijn.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Rijxman gaat dit niet zomaar recht kunnen zetten zonder haar eigen positie in twijfel te trekken. Het dondert en het rommelt dus binnen de NPO, maar er zal toch echt een beslissing (met gevolgen) moeten worden genomen! Wie weet wordt de NPO straks wel weer objectief en politiek neutraal (haha).