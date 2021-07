Britse regering wil 4 jaar cel voor illegale immigranten die ondanks Brexit blijven komen

In Groot-Brittannië is dit jaar al een recordaantal illegale asielzoekers per boot aangekomen. Het gaat soms om honderden mensen per dag. De Britse regering is nu bezig met strengere asielwetgeving om de enorme toestroom een halt toe te roepen.

Een van de redenen voor Britse stemmers om voor de Brexit te stemmen was het stoppen van de illegale immigratie. Dat blijkt niet te hebben gewerkt, omdat de Britse regering hier schijnbaar nog te weinig aan heeft gedaan.

De regering van Britse premier Johnson lijkt hier nu wél werk van te willen maken. Zo hebben ze de Franse regering al 60 miljoen euro toegestopt om de migratie vanuit hun kant beter tegen te kunnen houden, maar ook dat is niet genoeg.

Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, wil dat rechtbanken vier jaar celstraf op kunnen leggen voor illegale migranten. Mensensmokkelaars moeten volgens haar zelfs levenslang kunnen krijgen, meldt RTL Nieuws. Er is (natuurlijk) kritiek op de plannen, maar de Britse oppositie lijkt hier weinig tegen te kunnen doen.

Groot-Brittannië zou over een tijd wel eens een lichtend voorbeeld kunnen worden voor andere landen die ook last hebben van de eindeloze stroom illegale asielzoekers. De Britse regering zegt dat deze migratiewetgeving “de meest radicale verandering van de afgelopen decennia” is.

Er komt dus behoorlijk wat druk op de Europese Unie te liggen, want ‘als je uit de unie stapt kan het tegenhouden van illegalen kennelijk wél’, wordt dan de conclusie van velen. En geef ze tegen die tijd eens ongelijk!

Daarnaast loopt de Europese Unie straks ook meer risico om de illegale asielzoekers zelf nergens meer kwijt te kunnen. Het komt ze namelijk behoorlijk goed uit dat ze door willen reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Als dat straks niet meer kan, dan blijven er nog meer hier rondhangen. Er is dus flink wat werk aan de winkel.