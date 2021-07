Brussel nu écht boos: Polen krijgt 3 weken om onafhankelijkheid tuchtrechters te verbeteren, anders boete!

Het Poolse Hof heeft vorige week bepaald dat Poolse wetgeving belangrijker is dan Europese wetgeving, maar daar is het Europese Hof van Justitie het natuurlijk niet mee eens. Als Polen nu binnen drie weken niet snel luistert naar Brussel, dan worden ze gekort op hun subsidies.

De Europese Commissie wil dat Polen snel de onafhankelijkheid van de tuchtkamer voor rechters gaat ‘verbeteren’. De Poolse regering bepaalt nu namelijk welke rechters er voor de verschillende hoven en lagere rechtbanken worden benoemd. Dat is in strijd met het Europese recht, maar dat weten ze in Polen ook wel.

De Europese Commissie kan wel gaan lopen dreigen met boetes in de vorm van kortingen op subsidies, maar Polen is niet het enige land dat de eigen wetgeving boven de Europese wetgeving plaatst. Duitsland ligt om de zoveel tijd ook in de clinch met het Europese Hof van Justitie, omdat hun eigen Hof zichzelf beschouwt als de hoeder van de nationale wetgeving.

Daar vinden ze het prima als Europese wetgeving in allerlei zaken voorziet, maar zodra dat niet het geval is wordt er naar de eigen wetgeving gekeken. En als Brussel met wetgeving komt die strijdig is met de Duitse grondwet, dan komt er een hoop kabaal uit dat land. Dat pikken ze daar namelijk ook niet zomaar.

In Brussel kunnen ze dus wel doen alsof Polen de vreemde eend in de bijt is, maar dat is absoluut niet het geval. En natuurlijk is de situatie in Polen niet een-op-een te vergelijken met de houding van Duitsland ten opzichte van Europese wetgeving, maar de principes zijn hetzelfde: eigen wetgeving eerst.

Het wordt nog spannend om te zien hoe dit zich gaat voltrekken als Polen voet bij stuk houdt. De Europese Unie lijkt steeds meer te moeten dreigen om de boel bij elkaar te houden, maar heeft daar niet echt te tanden voor. En hoe meer dit soort taferelen zich voordoen, hoe zwakker de EU daardoor lijkt.