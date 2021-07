Brusselse elite angstig voor Polen en dreigt met vervolgstappen: stelt harde ultimatum over respecteren rechtsstaat

De Brusselse gezaghebbers merken aan alles dat hun gezag tanende is; het Poolse Hof heeft vorige week stellig gezegd dat de Poolse wetgeving belangrijker is dan de Europese wetgeving. Nu dreigt de elite van de EU met een ultimatum: als het kritische land niet snel de rechtsstaat gaat respecteren dan stapt men naar het Europese Hof van Justitie om boetes op te leggen. Alsof Polen onder de indruk zou zijn van deze ‘bedreiging’.

De Europese Commissie is helemaal klaar met het opstandige Visegrad-land en dreigt naar het Europese Hof van Justitie te stappen als men in Polen niet snel enkele aanpassingen doorvoert, dat meldt de Volkskrant. Zo moet de Poolse tuchtkamer die rechters op het matje kan roepen worden afgeschaft of fundamenteel worden veranderd.

Het Europese Hof heeft al eerder gezegd dat deze tuchtkamer haaks staat op het Europese recht, maar het kan de Polen vrij weinig schelen. Sterker nog: vorige week heeft het Poolse Hof zich uitgesproken, op verzoek van de Poolse premier, over de status van Europese wetgeving. Het Hof stelde dat het recht in Polen een belangrijkere status heeft. Dit tot grote frustratie van de Brusselse elite, zij weten ook wel dat kritische geluiden binnen andere lidstaten ook hopen dat men in eigen land ook zo gaat denken voor het Europese recht.

Onze Frans Timmermans heeft in zijn vorige termijn als Eurocommissaris Polen voor de rechter gesleept, met uiteindelijk weinig resultaat. Nu dreigt de Europese Commissie hetzelfde te willen gaan doen, maar ditmaal met grote geldboetes op het spel. De EU zal natuurlijk alles proberen in te zetten om te laten zien wie de baas is, maar Polen – en ook Hongarije – kan het weinig schelen. Voor hen geldt dat nationale soevereiniteit gewoon belangrijker is dan supranationale bemoeienis. Een Europese rechter kan nog zo gaan uithalen naar Polen, ze trekken zich er uiteindelijk maar weinig van aan. En dit grote frustratie en angst van de EU-bobo’s.