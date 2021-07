Column Awi Cohen: wil Hamas zelf wel praten?

Na de laatste Hamas raketbeschietingen op Israëlische burgers was het weer te horen: “Ga toch praten met Hamas, voor vrede”. Niet verwonderlijk was het dat de NRC – de kampioen politieke correctheid – zelfs een heel artikel aan dat praten wijdde.

Zoals al vaak is gebleken blijkt dat de NRC door hun politieke correctheid de denkwijze van moslimfundamentalisten maar niet kan of wil begrijpen. Praten heeft namelijk alleen zin als dat kan leiden tot een compromis.

Daar is Hamas op grond van zijn ideologie niet toe bereid. Die ideologie en hun Handvest zegt namelijk dat Israel niet mag bestaan en vernietigd moet worden. De in Israël wonende Joden moeten vertrekken of gedood. Ziet u ruimte voor een compromis? Een halve vernietiging soms, en maar de helft van de Joden gedood?

Die recente raketbeschietingen lieten nogmaals zien dat Hamas bereid is heel erg veel geld uit te geven aan raketten en terreurtunnels om een paar Joden te kunnen doden. Hamas weet daarbij dat die oorlogen verwoestend uitwerken – zowel voor de Palestijnse economie als voor het welzijn van de eigen Palestijnse bevolking. Toch gaat Hamas daar steeds weer toe over.

Voor wie toch nog niet overtuigd is dat er geen compromis mogelijk is met moslimfundamentalisten, volgt hier een aantal recente televisiebeelden. Dit is wat hun leiders zeggen in het Arabisch, uiterst duidelijk:

“Onze 14-jarigen zijn erg belangrijk voor ons [in het militaire trainingskamp van de Islamitische Jihad voor kindsoldaten]. Zij vragen: ‘Hoe kan ik een martelaar worden? Hoe bevrijd ik mijn land?’ Daarom zeggen we tegen de zionistische vijand: ‘U staat tegenover een generatie die …. niets minder zal accepteren dan Palestina in zijn geheel. Ze zullen niets minder accepteren dan de ondergang van alle Joden – de ondergang van Israël. Dit is waar zij naar streven. Dit is wat zij willen. Dit is het doel van deze generatie.”

– Hoofd indoctrinatie van de Islamitische Jihad Tawfiq Qanita op hun televisiezender, 19 juni 2021.

“Israël is allereerst onze vijand, maar het is ook de absolute vijand van de islamitische natie in zijn geheel. Allereerst, er staat niemand op de tweede plaats. Het is ons gegeven om op dit land te zijn en deze plicht uit te voeren. ….

Daarom moet de moslimgemeenschap ons helpen, zodat we als overwinnaar uit de strijd kunnen komen en dit land kunnen bevrijden, dat uitsluitend aan de moslims toebehoort.”

– Hamas parlementslid Marwan Abu Ras op Hamas televisie, 5 juni 2021.

“De Joden zijn een verraderlijk volk. Er kan geen vrede zijn met de Joden. Er kan geen vrede zijn met de Zionisten. Het enige dat we voor de Zionisten hebben is het zwaard. Het enige dat we voor de Zionisten hebben zijn raketten.”

– Lid van het politbureau van Hamas Fathi Hammad op Al-Jazeera, 30 mei 2021.

“Dit land is niet geschikt voor een tweestatenoplossing. Er is geen keuze. Of de bezetting blijft voor altijd, iets dat ondenkbaar is. Of deze bezetting verdwijnt en zij [de Joden] gaan weg. …

Palestina is Arabisch en islamitisch, zo staat het in de Koran.”

– Hamas topman Mahmoud Al-Zahar op Al-Jazeera, 25 mei 2021.

Jammer dat de politiek-correcte media dit soort onverzoenlijke uitspraken en beelden bij u weghouden. Het zou veel mensen die weinig van het conflict weten de ogen doen opengaan.

Maar u weet het nu. Een compromis met moslimfundamentalisten is niet mogelijk.

Awi Cohen, bestuurslid Likoed Nederland.