Corona-maatregelen-lovend EU-poedeltje Volt wil mondluiers terug: ‘De Deltavariant is heel gevaarlijk!’

Volt – de partij die het liefst onze soevereiniteit vandaag nog opgeeft en opgaat in een grote federale Europese staat – vindt dat het tijd is voor het kabinet om… mondkapjes weer in te voeren. Want, aldus Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, die nieuwe Deltavariant is vre-se-lijk gevaarlijk. Alleen mondluiers kunnen ons nog redden!

“De variant is niet alleen heel besmettelijk, maar vooral ook heel erg gevaarlijk,” aldus Gundogan. “Voor niet-gevaccineerden is het ernstiger dan bij de andere varianten. Een ander groot risico bij dit hoge aantal besmettingen is dat er een mutant ontstaat waar geen vaccin tegen opgewassen is.”

Alles opengooien en mensen op een normale manier laten leven, met behoud van hun mensenrechten, vindt ze maar niets. “Waarom neem je zo veel onnodig risico met mensenlevens? Het is geen grapje, er liggen jongeren op de IC,” overdrijft ze er flink op los. Oké, misschien dat er een handjevol jongeren op de IC ligt, maar dat is het dan wel. Corona is, dit is al lang duidelijk, eerst en vooral gevaarlijk voor ouderen.

Deze bangmakerij moet maar eens stoppen. Die Deltavariant is heus niet heel vrolijk, maar deze totaal doorgeslagen gekte is volstrekt belachelijk, bezopen, en niet in lijn met de feiten. We maken onszelf, onze rechten, onze economie, onze cultuur, onze spirit helemaal kapot omdat we zo vre-se-lijk bang zijn dat we misschien wel ziek worden.

Ophouden daarmee. Corona is niet fijn. Maar dat geldt ook voor een hele boel andere virussen en bacteriën. We mogen onze grondrechten niet langer laten afpakken om dit specifieke virus te “bestrijden.”

Niets gaat boven de vrijheid. Niets is belangrijker dan de mensenrechten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kappen met deze totalitaire gestoordheid. En weg met de mondkapjes!