Creëer een opvallende uitstraling met een blouse

Houd je van een romantische, stoere of minimalistische stijl? Het maakt niet uit wat voor kledingstijl jouw voorkeur heeft, een nieuwe blouse in je kast is onmisbaar deze zomer. Ook vorig jaar had de blouse al een belangrijke rol, vooral streepjesblouses waren toen populair. We bespreken hier drie opvallende trends voor de zomer van 2021. De overeenkomst? Deze blouses zitten comfortabel en zorgen voor een zomerse, vrouwelijke look.

Nonchalante oversized blouse

Op de catwalks sprong deze blouse er meteen uit: het wijd vallende overhemd, een oversized blouse van luchtig materiaal. Uiteraard het ideale item voor de zomer, want het zit comfortabel en is gemaakt van ademende stof. Dit ruime overhemd geeft je look iets stoers en mannelijks. Met een zichtbare bikinitop, een sportieve beha of mooie lingerie eronder kan je het geheel echter zo vrouwelijk maken als je wil.

Wit is een trend deze zomer, maar met een oversized overhemd in zwart of een felle kleur val je extra op. Je kan dit overhemd nonchalant vastknopen in de taille. Een ruim model met klepzakken is goed te combineren met een nette broek, maar in je vrije tijd ook met hotpants of een baggy broek. Een echt basic kledingstuk dus, waarmee je alle kanten op kan.

Hooggesloten victoriaanse blouse

Het is je vast opgevallen: de mode van nu heeft ook veel romantische details. Zo zie je veel damesblouses in wit en gebroken wit met een hoge sluiting, die ook wel ‘Victoriaanse blouses’ worden genoemd. Opengewerkte of kanten details zorgen voor een geraffineerde touch. Ook zijn er bloesjes versierd met geborduurde bloemen, ruches, plooitjes of smock. Lichte kleuren en snoeperige pastelkleuren vormen de boventoon bij deze mode. Ook fijne bloemmotieven en stipjesdessins passen goed bij deze stijl.

Ook als jas te dragen: het overshirt

Vond jij die geblokte en geruite blouses van afgelopen winter ook zo leuk? Dan kan je deze zomer gaan voor een overshirt, een stoere combinatie tussen een overhemd en een jas. Dit seizoen verkrijgbaar in effen kleuren, maar ook met ruitjes en grove ruiten. Het overshirt is multifunctioneel, want je draagt dit kledingstuk ook als tussenjas. Ben je er al uit welke blouse het gaat worden? Met de grote keuze in stijlen vind je altijd jouw favoriet deze zomer!