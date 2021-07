Deja vu! Rutte IV wordt waarschijnlijk herhaling van Rutte III: VVD, D66, CDA, ChristenUnie

Het ultieme bewijs dat verkiezingen er eigenlijk niet meer toe doen wordt geleverd als Rutte IV in elkaar wordt geknutseld. Want volgens waarnemers is de kans groot dat Rutte IV gewoon… een voortzetting wordt van Rutte III. Dus een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dit ondanks het feit dat het kabinet gedwongen was af te treden.

In een lang artikel voor Elsevier probeert Carla Joosten uit te leggen waarom het zo lang duurt met de formatie. Daar slaagt ze uiteindelijk niet in. Het enige wat blijft staan is dat deze partij niet met die partij wil werken en omgekeerd. Let wel, niet omdat de inhoudelijke verschillen zo groot was maar omdat ze denken dat samenwerking met die andere partijen hun imago beschadigt.

Hoe dan ook, uiteindelijk komt Joosten tot de volgende conclusie: hoogstwaarschijnlijk wordt het ‘gewoon’ Rutte IV=Rutte III. “Omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na de verkiezingen een grotere meerderheid heeft dan ze eerder had – 78 tegen 76 zetels – ligt voortzetting voor de hand, aldus Joosten. De enige ‘maar’ is dat de ChristenUnie dan wel even akkoord moet gaan met een regeling om “medisch-ethische kwestie” vrij over te laten aan de Tweede Kamer, want D66 wil nog altijd zo snel mogelijk af van kwetsbaren in de samenleving.

Natuurlijk kan de CU haar handtekening niet onder een plan zetten om mensen die hun leven als “voltooid” beschouwen naar het hiernamaals te helpen. Maar dat kan D66 mogelijk op andere manieren alsnog regelen, hoewel – aldus Elsevier – het eigenlijk nog maar de vraag is of er een meerderheid voor te vinden is in de Kamer. “Er zijn maar weinig redenen om de coalitie niet gewoon voort te zetten en de kabinetsformatie zich nog langer te laten voortslepen,” sluit Joosten haar artikel dan ook af, want zelfs dit soort kwesties hoeven zo’n coalitie niet in de weg te staan.

Kortom, we krijgen hoogstwaarschijnlijk een voortzetting van het kabinet dat moest aftreden omdat het mensen bewust financieel geruïneerd had, en dat geleid wordt door een man die door de héle Kamer veroordeeld is als een leugenaar. Een demissionair kabinet dat demissionair werd omdat het de rechtsstaat heeft afgeschaft wordt na de verkiezingen ‘gewoon’ weer missionair.

En dan noemen ze Nederland een democratische rechtsstaat. Laat me niet lachen.