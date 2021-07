Dít is waar FVD 2.0 voor staat: ‘Geen vaccinatiedwang, geen coronaregels meer’

Op Twitter maakt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet duidelijk waar FVD voor staat: een vrije samenleving zonder allerhande belachelijke coronaregels. Vrijheid. Punt.

Het is eigenlijk ongelooflijk, maar er is in Nederland maar één partij die écht af wil van alle onzinnige, belachelijke, dictatoriale, doorgeslagen coronaregels: Forum voor Democratie. Want kijk maar eens naar de punten die Thierry Baudet presenteert als zijnde de visie van zijn partij:

✅ Geen coronaregels meer. NL weer open en vrij.

✅ Geen vaccinatiedwang. Geen medische apartheid.

✅ Niet van het gas af. Betaalbare energie voor iedereen.

✅ Stoppen met de alsmaar voortgaande immigratie.

✅ Macht terug van Brussel naar NL.

✅ Invoering bindende referenda — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 20, 2021

Nou moet je hier eens over nadenken. “Geen coronaregels meer. [Nederland] weer open en vrij. Geen vaccinatiedwang. Geen medische apartheid. Niet van het gas af. Betaalbare energie voor iedereen. Stoppen met de alsmaar voortgaande immigratie. Macht terug van Brussel naar [Nederland]. Invoering bindende referenda.”

Dit zijn mooie, vrijheidslievende standpunten. Tot een jaar of twee geleden was hier eigenlijk niets radicaals aan. Oké, ja een paar punten waren anders dan de standpunten van het kartel, maar niet dat je denkt “zo, dat is een heel ander, totaal verschillend narratief met een andere visie op onze vrijheid.”

Want twee jaar geleden hadden álle Nederlanders de vrijheid nog lief. Of, nou ja, ze deden tenminste alsof.

Tegenwoordig is alles anders. Nu is het ronduit radicaal dat je als partij zegt dat je een vrije samenleving wil. “Wij staan pal voor onze grondrechten” is zo’n schokkend standpunt, dat je in vergelijking met de rest van de partijen extreem bent.

Extreem vrijheidslievend. Extreem principieel. Extreem … oud-normaal.

We moeten enorm dankbaar zijn dat er een partij is als FVD. Ja, de partij wordt met regelmaat bekritiseerd. Ja, met name Baudet krijgt regelmatig hoon over zich uitgegoten. Nee, eigenlijk past de partij niet goed in de Tweede Kamer omdat de partijleden ze ánders zijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar dat zijn allemaal logische gevolgen van het feit dat FVD ook in deze coronatijd vast blijft houden aan de oude principes. Principes voor vrijheid en voor democratie. Principes die door de andere partijen in de loop van vorig jaar bij het grofvuil zijn gezet.