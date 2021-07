Ed Nijpels: ‘Dat de VVD akkoord gaat met inkrimpen veestapel is de roze olifant in de kamer’

Niemand hoor je het hardop zeggen, maar VVD-baron Ed Nijpels zegt zeker te weten dat zijn partij in de formatie ‘gewoon’ even akkoord gaat met een fikse inkrimping van de veestapel. Hij noemt dat zelfs “de roze olifant in de kamer.” Dit houdt in: iedereen weet dat ‘ie er is, maar niemand zegt er iets over.

In De Telegraaf mogen diverse VVD-prominenten vandaag even net doen alsof ze de oude liberale VVD-waarden echt nog wel serieus nemen. Ja, ja, ze zijn dan ook best wel wat kritisch op Mark Rutte.

Niet in die zin dat hij weg moet of iets dergelijks, maar omdat ze vinden dat hij wat meer tegenspraak zou moeten krijgen van ándere VVD’ers, zowel ministers als staatssecretarissen, als van Tweede Kamerleden. Want anders geeft hij, zeggen deze baronnen zelf, zo ongeveer alles weg dat hij maar weg kán geven.

Interessant. Maar het méést interessante is wat ‘baron’ Ed Nijpels zegt over het lot van de boeren in ons land. Volgens Nijpels heeft de VVD zich eigenlijk al neergegeven bij het verdwijnen van talloze boerenbedrijven. Dit is dan niet een doel op zich, maar een míddel om de echte doelen te behalen, die natuurlijk verband houden met stikstofuitstoot en andere tot voor kort extreemlinkse hobby’s.

Volgens Nijpels staat het eigenlijk ook wel vast dat de VVD akkoord gaat met het inkrimpen van de veestapel. Hij noemt dit zelfs “de roze olifant in de kamer.” Want, zegt hij, “niemand heeft het erover, maar iedereen weet dat het gaat gebeuren.”

Kortom, boeren kunnen zich alvast voorbereiden op wat eigenlijk gewoon neerkomt op de totale afbraak van hun bedrijven. Natuurlijk, een paar boeren zullen het financieel overleven. Maar voor heel wat boeren geldt dat het de komende jaren einde oefening voor ze wordt; niet omdat de markt dat wil, maar omdat de overheid, de VVD incluis, hen bewust onderuit schoffelt.

