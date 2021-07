Eendaagse festivals verwachten door te kunnen gaan, maar Fieldlab Evenementen wil toch snel duidelijkheid

Nu het demissionaire kabinet heeft besloten om meerdaagse festivals te verbieden tot zeker 1 september, terwijl reizen naar het buitenland actief wordt gestimuleerd, zit de evenementenbranche in grote onzekerheid. Fieldlab Evenementen wil snel duidelijkheid over het lot van eendaagse festivals, terwijl festivalorganisatoren nog een sprankje hoop hebben.

Het demissionaire kabinet heeft het alleen over meerdaagse festivals gehad, dus eendaagse festivals zouden in principe gewoon door moeten kunnen gaan. Daar is echter het laatste woord nog niet over gesproken, want een definitief besluit daarover zal op de persconferentie van 13 augustus worden gecommuniceerd.

“Het is voor de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij had gewild”, zegt een woordvoerder van Fieldlab tegen RTL Nieuws. “Het is te hopen dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.”

Vanwege het totale gebrek aan logica bij de keuzes van het demissionaire kabinet, is er nu onzekerheid. Het zou zomaar kunnen dat ze eendaagse festivals gewoon door laten gaan, maar dan krijgen ze natuurlijk vragen. Want waarom zou er daar geen besmettingsrisico zijn, maar bij meerdaagse festivals wel? En hoe maakt het kabinet de inschatting dat het bij het ene festival wel mee zal vallen, maar bij het andere een onacceptabel risico vormt (en voor wie)?

Het is in ieder geval overduidelijk dat het kabinet totaal geen strategie heeft en maar gewoon met alle winden meewaait. Landen binnen de EU kunnen ineens gewoon naar code groen of geel, ‘want de rest doet het ook’. Maar meerdaagse festivals kunnen niet, ondanks het feit dat dit in een land als Servië gewoon een (veilig!) succes is gebleken.

En terwijl Fieldlab Evenementen duidelijke adviezen gaf over het testen van festivalbezoekers, worden die gewoon genegeerd. Dat is allemaal te moeilijk. Wat wel kan? Actief testen van reizigers op Schiphol. Dan is het hartstikke makkelijk. Dit demissionaire kabinet is qua coronabeleid al heel lang de weg kwijt.