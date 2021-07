EU-bobo Frans Timmermans woest op Sloveense premier door “lasterlijke” foto: ‘Kon niet met hem op podium staan!’

PvdA-euroextremist Frans Timmermans is boos. Heel boos. Op de Sloveense premier Janez Jansa. Want die had zogenaamd een “lasterlijke foto” laten zien aan enkele gasten… Het gevolg: Timmermans weigerde op een podium te gaan staan met de premier. Zó enorm boos was hij.

Timmermans, Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, en een stel andere “commissarissen” zijn in Slovenië omdat dat land dit half jaar voorzitter zal zijn van de EU. Dat is natuurlijk voor het grootste deel een ceremoniële functie, maar toch. Er wordt wel aan gehecht in de eurofiele machtswereld.

Hoe dan ook, premier Jansa gebruikte de gelegenheid om zijn gasten een Twitterfoto te laten zien van twee rechters met “sociaaldemocratische” politici. Vervolgens zei hij dat deze “communisten” de rechterlijke macht van zijn land proberen te infiltreren.

Kortom, Jansa is een echte Oost-Europese leider; iemand die de verschrikkingen van de Sovjet Unie heeft meegemaakt, die ervoor wil waken dat zijn land dit nooit meer overkomt, en die er uitgesproken conservatieve (en klasiek-liberale) denkbeelden op nahoudt.

Nou, dat was tegen het zere been van Timmermans, wat natuurlijk niet zo gek is aangezien hij en zijn kornuiten a) juist heel graag dit soort “infiltratie” van sociaaldemocraten willen en b) hijzélf een sociaaldemocraat is. Timmermans is immers een prominente PvdA’er. Ja, die bestaan nog.

Deze “onacceptabele aanval op en laster over twee rechters en twee sociaaldemocratische Europarlementariërs” ging Timmermans, zei de Grote Eurofiele Held, “te ver.” “Ik kon simpelweg niet op hetzelfde podium staan als premier Jansa,” aldus de man die ook wel bekend is komen te staan als de EU-versie van de Kerstman, maar dan een buitengewoon agressieve, intolerante, en hautaine versie van de goedheiligman.

En ook nog eentje zonder rendieren, hoewel hij zijn best wél doet om zijn neus verdomd veel te doen gelijken op die van Rudolf.

Hoe dan ook, Timmermans had dus weer eens reden om boos te zijn; en alweer omdat een Oost-Europese leider zowaar Oost-Europees is in zijn doen en laten. Je begint bijna te denken dat Timmermans dat hele Oost-Europa het allerliefst tot de grond toe afbreekt.

