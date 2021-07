Expert maakt brandhout van kabinetsplan aanpak georganiseerde misdaad: “Na de aanslag op Peter R. de Vries zwijg ik niet langer”

Criminoloog en emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut hekelt het nieuwe kabinetsplan om een tweede rechercheteam op te richten. Volgens de expert is het een “ondoordacht” plan, men voert snel een adhocactie door in plaats van met structurele aanpassingen en veranderingen te komen. Fijnaut zwijgt niet meer langer voor de onkunde van het kabinet, volgens hem moet het kabinet eens stevige kritiek ontvangen.

In een interview met NU.nl wordt het nieuwe plan van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus compleet afgefakkeld. De minister probeert daadkracht te tonen aldus de emeritus hoogleraar maar ondertussen is het plan niet meer dan een strategische blunder. De afgelopen jaren heeft Fijnaut op nette manier kritiek geuit op Grapperhaus, maar dat mocht niet baten. Vandaar dat hij het nu openlijk in de media doet:

“Na de aanslag op Peter R. de Vries zwijg ik niet langer. We zijn op het punt gekomen dat de problemen op tafel moeten als het gaat om de strijd tegen de zware criminaliteit in Nederland. Minister Grapperhaus wil een nieuwe recherche-eenheid opzetten. Zo wil hij daadkracht tonen, maar het is een strategische blunder vanjewelste. Het is het domste wat je kan doen, puur ad-hocbeleid, ingegeven door de emoties. De afgelopen twee jaar heb ik op galante wijze geprobeerd om de minister van zijn onzalige plan af te brengen. Maar nu is het mooi geweest en spreek ik vrijuit.”

Fijnaut ziet liever dat er méér geld gaat naar de Nationale politie om ze zo te versterken in plaats van tweedracht te zaaien door teams met elkaar te laten concurreren. De criminaliteit in Nederland zal met dit plan van Grapperhaus de lachende derde zijn aldus de expert.

“Om de strijd tegen de zware criminelen te winnen, om echt een vuist te maken, moet bij voorrang de opsporingscapaciteit over de hele linie worden uitgebouwd, versterkt en verbeterd.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Helaas heeft Grapperhaus totaal niet geluisterd naar de adviezen van de emeritus hoogleraar. Liever wil hij ‘daadkracht’ tonen door aan te kondigen dat er een nieuw rechercheteam komt. Maar zoals Fijnaut terecht stelt moet het huidige team financieel versterkt worden, want er is niks mis met het huidige team. Helaas staat Grapperhaus totaal niet open voor kritiek.