Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) legt uit: “Nederland is géén democratie!”

Gideon van Meijeren is Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. In gesprek met Erik van der Horst windt hij er geen doekjes om: Nederland is geen democratie meer. Het beleid wordt in achterkamertjes bepaald en het parlement is niet veel meer dan een ‘showtje voor de bühne’. Echt invloed uitoefenen op het beleid, vanuit de kamer, is een illusie.

Tijdens het gesprek worden twee van Gideons optredens in de kamer bekeken en besproken. Ten eerste een botsing met Hugo de Jonge, waarbij laatstgenoemde om de hete brij heen blijft draaien en weigert de vragen van Van Meijeren te beantwoorden. Vervolgens een confrontatie met demissionair minister-president Mark Rutte die een vrij simpele vraag beantwoordt met een schaamteloze leugen. Een gesprek over liegende ministers die niet het beste met ons voor hebben, vage regeltjes in de Tweede Kamer, ondoorzichtige overheidsinstanties en adviesraden die alles behalve onafhankelijk zijn.

