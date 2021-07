[Filmpje] Kabinet blijkt in staat tot beetje zelfreflectie: Rutte maakt excuses voor snelle versoepelingen

Demissionair premier Rutte heeft zijn excuses aangeboden voor de snelle versoepelingen van twee weken geleden én voor de persconferentie van afgelopen vrijdag. Het kabinet heeft wat hem betreft een ‘inschattingsfout’ gemaakt door eind juni de meeste coronaregels overboord te gooien.

Politiek verslaggever Jorn Jonker (Nieuwsuur/NOS) heeft het fragment gedeeld waarop Rutte en De Jonge excuses aanbieden voor de persconferentie. Direct na het fragment boden ze ook excuses aan voor de snelle versoepelingen, volgens Jonker.

Rutte biedt excuses aan voor afgelopen persconferentie. Er had meer zelfreflectie moeten zijn pic.twitter.com/va4VJ760NM — Jorn Jonker (@Jorn) July 12, 2021

De persconferentie zou niet goed genoeg zijn voorbereid omdat de beide heren voorafgaand aan dat moment te druk bezig waren met nadenken over de maatregelen.

Volgens IC-arts Diederik Gommers is er bij de RIVM-modellen “geen rekening gehouden met ons ‘oude’ gedrag”, meldt het AD. Daardoor zouden de besmettingen zo snel zijn opgelopen. Rutte en De Jonge grijpen die kritiek nu aan om daar sorry voor te zeggen. Rutte sloot af met de zin: “Dat is geen verwijt naar jullie.” Daar voegt De Jonge nog aan toe dat ‘dansen met Janssen’ óók een inschattingsfout is geweest.

Op zich is het goed dat ze nu een paar fouten toegeven, maar toch slaan ze de plank nog steeds mis. Het probleem is namelijk niet zozeer dat er onvoldoende rekening is gehouden met het component ‘gedrag’, maar het feit dat er niet is geluisterd naar de wetenschap.

Ze hadden, juist omdat het hele Testen voor Toegang-systeem niet waterdicht was, voorwaarden moeten stellen aan horecagelegenheden. Als zij fatsoenlijke ventilatiesystemen hadden gehad dan waren er waarschijnlijk minder (grote) coronahaarden ontstaan. En omdat niet iedere horecatent zomaar even de complete ventilatie kan vervangen, was het misschien beter geweest om toe te staan dat horecagelegenheden meer in mochten zetten op buitenlocaties (bredere terrassen, mobiele barretjes etc.).

Sowieso is het frappant dat het kabinet nog steeds zoveel waarde hecht aan de modellen van het RIVM, in plaats van meer te luisteren naar de mensen die daadwerkelijk met de versoepelingen en de maatregelen te maken krijgen. Daar zouden ze eigenlijk excuses voor aan moeten bieden en verandering moeten beloven.