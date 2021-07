FVD-leider Baudet vreest voor Nederlandse surveillance staat: ‘Mensen zien het niet, ik kan er met mijn verstand niet bij’

FVD-leider Thierry Baudet maakt zich zorgen over de toekomst van ons land. Er worden continu allerlei maatregelen ingevoerd, onder het mom van ‘pandemie’ aldus de politicus, die ertoe leiden dat Nederland langzaamaan een surveillance staat begint te worden. Volgens Baudet is het zorgelijk dat veel mensen menen dat dit soort maatregelen tijdelijk zouden zijn.

Aan de kritiek van Baudet valt op te maken dat hij zich flink wat zorgen maakt om de alsmaar machtiger wordende overheid. De laatste jaren trekt de overheid steeds meer macht naar zich toe, door de coronacrisis is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Al een tijdje voert de overheid een strijd tegen onder meer contant geld, met het opleggen van allerlei regels omtrent contant geld en contante betalingen, digitale munteenheden én sinds de coronacrisis worden allerlei vrijheidsbelemmerende maatregelen opgelegd. Baudet maakt zich hier grote zorgen om.

Dat je overal een QR-code moet laten zien is natuurlijk de eerste stap richting algehele surveillance – China stijl. Dat mensen dat niet zien, dat ze geloven dat dit “tijdelijk” is totdat de “pandemie” voorbij is: ik kan er werkelijk met m’n verstand niet bij. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 6, 2021

De Forum-voorman vindt het zorgelijk dat zoveel Nederlanders denken dat de invoering van een QR-code als toegangsbewijs slechts “tijdelijk” is. De grote vraag is natuurlijk ook wat de overheid met tijdelijk bedoelt. We hebben allemaal gezien wat tijdelijk betekende toen de draconische avondklok werd ingevoerd. Op het moment dat de maatregel werd ingevoerd bleek in Frankrijk dat het allesbehalve onomstreden was. Rutte en De Jonge beloofde dat het een korte, maar krachtig instrument zou zijn. Toch werd de maatregel tot driemaal toe verlengd zonder gigantisch groot resultaat.

Hetzelfde kan natuurlijk worden gezegd over de invoering van de QR-code en de testsamenleving, hoe lang blijft dit nog in stand? Eén maand? Drie? Zes? Niemand die het weet, maar ondertussen weet de overheid precies wat we doen en waar. Om nog maar te zwijgen wat er gebeurt met onze digitale sporen die we massaal achterlaten dankzij dit soort maatregelen. Niet voor niets dat privacy-organisaties uiterst bezorgd zijn over wat er nu met al deze data gebeurt én of het allemaal wel zo goed beschermd is. De coronamaatregelen zullen uiteraard vanzelf, op een langzaam tempo, verdwijnen. Maar de overheid zal niet stoppen met de uitbreiding van haar macht en invloed, dat is inderdaad een naïeve gedachte.