Geert Wilders (PVV) pakt Lilianne Ploumen (PvdA) aan: ‘Kom eens op voor autochtone Nederlanders!’

PvdA-leider Lilianne Ploumen vierde gisteren Keti Koti, oftewel de afschaffing van de slavernij. Ze riep op om die dag in een nationale feestdag te veranderen. Nou, daar denkt PVV-leider Geert Wilders net een beetje anders over. “Kom eens op voor al die autochtone gewone Nederlanders die dagelijks worden gediscrimineerd,” beet hij haar hard toe. Zo, die kon mevrouw de sociaaldemocratische Woke-BLM’er in haar goed gevulde broekzak steken.

Lilianne Ploumen besteedde gisteren met heel veel plezier aandacht aan Keti Koti. “Vandaag vieren en herdenken we in Nederland de afschaffing van de slavernij,” aldus de PvdA-leider op Twitter. “Een dag om te vieren,” aldus mevrouw.

Maar daarna ging ze natuurlijk weer vol op het Woke-orgel. Want, schreeft ze, het is ook “een dag om ons te bezinnen op onze geschiedenis.” Dit natuurlijk omdat BLM-Woke-radicalen als zij vinden dat we ons daar eigenlijk kapot voor moeten schamen. Slecht, slechter, Nederland. Zoiets.

Vervolgens sloot ze af met “een dag om tot nationale feestdag uit te roepen.”

Vandaag vieren en herdenken we in Nederland de afschaffing van de slavernij. Een dag om te vieren, een dag om ons te bezinnen op onze geschiedenis. Een dag om tot nationale feestdag uit te roepen. pic.twitter.com/N2qAfyMvu6 — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) July 1, 2021

PVV-leider Geert Wilders reageert daar nu op als door een wesp gestoken. “Een dag om snel te vergeten,” twittert hij. “Kom maar eens op voor al die autochtone gewone Nederlanders die dagelijks worden gediscrimineerd door al die multiculturele gekkigheid [met betrekking tot] woningen, banen en hun eigen cultuur.”

Om de boodschap echt even erin te hameren sluit hij zijn tweet af met de hashtag: “#ketikotigekkigheid.”

Wilders’ standpunt wordt gedeeld door talloze Twitter-gebruikers die stuk voor stuk aangeven dat ze klaar zijn met de door Woke-gedreven zelfhaat van Ploumen en anderen.

“Word er inmiddels doodziek van,” schrijft ene Jolanda bijvoorbeeld. Marrie voegt daar aan toe: “Ja hoor, sloop de PvdA maar verder!”

En George laat weten “helemaal niets” te vieren. “Ik heb niets te maken met deze onzin. Wat een zeer kleine groep inclusief het koningshuis op hun geweten heeft daar heb ik niets mee te maken. En ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Ik kniel niet, want ik zou niet weten waarvoor.”

Op de één of andere manier denk ik niet dat Keti Koti als “nationale feestdag” heel groot gaat worden onder gewóne Nederlanders. Zo gek.