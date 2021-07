Gert-Jan Segers neemt het op voor Israël, maar vergelijkt beleid Palestijnse Gebieden met dat van China en Tibet

IJsproducent Ben & Jerry’s liet maandag weten te stoppen met de verkoop van zijn ijs in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied, tot woede van Israël. Het bedrijf zegt dat het niet in overeenstemming met de waarden van de onderneming is om zijn producten daar te verkopen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vraagt zich af of de ijsproducent dit ook in China of Marokko zou doen.

Segers beticht de ijsproducent ervan goedkope deugpolitiek te bedrijven, die alleen maar is ingezet om de verkoopcijfers omhoog te krikken. Dit wordt ook wel ‘virtue signalling‘ genoemd.

Zo benieuwd wanneer Ben & Jerry's stopt met ijsverkoop in China vanwege Tibet en in Marokko vanwege de Westelijke Sahara.. Of is Israël gewoon een makkelijker doelwit en is dit een stap die per saldo meer klanten oplevert dan dat die kost? https://t.co/5ae0MM8BjT — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) July 20, 2021

Segers schiet zichzelf met dit argument alleen behoorlijk in de voet, want op deze manier erkent hij zelf dat de situatie in de Palestijnse gebieden gelijk kan worden geschakeld met de situaties in Tibet en de Westelijke Sahara. Dat is op zich al behoorlijk dom, maar daar eindigt het niet! Zijn argument gaat sowieso al mank, want Ben & Jerry’s verkoopt namelijk helemaal geen ijs in China of Marokko. Wat dat betreft is het dus prima in lijn met de normen en waarden die het bedrijf zegt te willen uitstralen.

Toch heeft Segers waarschijnlijk wel gelijk op het punt van virtue signalling door de ijsproducent. Ben & Jerry’s scoort hier waarschijnlijk heel goed mee bij de voornamelijk linkse consumenten én de moslims, die beide anti-Israël en pro-Palestijns zijn. Dat hebben we met z’n allen de afgelopen maanden wel kunnen merken bij al die demonstraties wereldwijd.

Daar staat echter tegenover dat de boycot volgens de Israëlische premier Naftali Bennett “ernstige gevolgen” zal hebben, meldt NU.nl. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt wat die gevolgen dan precies zullen zijn en of het om consequenties vanuit de Israëlische overheid gaat. De Israëlische premier noemde de beslissing van Ben & Jerry’s al “moreel verkeerd” en “overduidelijk anti-Israëlisch”. Volgens Bennett zijn er “meerdere ijsmerken, maar slechts één Joodse staat.”