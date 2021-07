Gezaghebbende Washington Post: ‘Gevaccineerden kunnen het virus even gemakkelijk doorgeven als ongevaccineerden’

Uit nieuw onderzoek van het CDC – de Amerikaanse versie van het RIVM – blijkt dat gevaccineerden het virus net zo gemakkelijk kunnen doorgeven als ongevaccineerden, én dat ze dezelfde virale belasting hebben. Dit geldt voor de Deltavariant. De conclusie is dat we moeten leren leven met dit virus, en dat de boodschap rond vaccins moet zijn dat ze een ernstig ziektebeeld helpen voorkomen. Niet meer, niet minder.

De delta-variant van het coronavirus lijkt ernstiger ziekteverlopen te veroorzaken dan eerdere varianten en verspreidt zich net zo gemakkelijk als waterpokken, aldus een intern document van het Amerikaanse CDC dat ook stelt dat ambtenaren moeten “erkennen dat de oorlog is veranderd.”

Het document is een interne diapresentatie van het Centers for Disease Control and Prevention, en is in handen gekomen van The Washington Post. Het legt de strijd vast van de grootste volksgezondheidsinstantie van het land om het publiek te overtuigen om vaccinatie- en preventiemaatregelen te omarmen, waaronder het dragen van maskers, aangezien het aantal gevallen in de Verenigde Staten toeneemt en nieuw onderzoek suggereert dat gevaccineerde mensen het virus kunnen verspreiden.

Het document is een dringend beroep aan het agentschap en onthult dat het bureau weet dat het zijn boodschap aan het volk moet vernieuwen om vaccinatie te benadrukken als de beste verdediging tegen een variant die zo besmettelijk is dat het bijna een ander virus lijkt, en dat sneller van doelwit naar doelwit springt dan ebola of de gewone verkoudheid.

Belangrijk is, aldus het document, dat uit onderzoek blijkt dat gevaccineerde personen die met delta zijn geïnfecteerd het virus mogelijk net zo gemakkelijk kunnen overdragen als niet-gevaccineerde personen. Daarnaast hebben gevaccineerde mensen die besmet zijn met delta een virale lading die vergelijkbaar is met ongevaccineerden die besmet zijn met de variant.

Op een van de dia’s van de presentatie staat dat er bij oudere leeftijdsgroepen een hoger risico is op ziekenhuisopname en overlijden dan bij jongere mensen, ongeacht de vaccinatiestatus. Een andere dia schat dat er 35.000 symptomatische infecties per week zijn onder 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen.

De presentatie belicht de ontmoedigende taak waarmee de CDC wordt geconfronteerd, aldus de Post. “Het moet de bewezen werkzaamheid van de vaccins bij het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden blijven benadrukken, terwijl wordt erkend dat mildere doorbraakinfecties misschien toch niet zo zeldzaam zijn, en dat gevaccineerde personen het virus overdragen. Het bureau moet de doelpalen van succes in het volle zicht van het publiek verplaatsen.”

Want waar het CDC nu op aandringt is dat burgers verteld moet gaan worden dat vaccins ziekte niet voorkomen, en ook niet voorkomen dat het virus wordt overgedragen aan anderen, maar dat vaccinaties een ernstig ziekteverloop voorkomen of in ieder geval de kans ervan beperken.

“We moeten echt omschakelen naar een doel om ernstige ziekten en handicaps en andere ernstige gevolgen te voorkomen, en ons geen zorgen te maken over elk virusdeeltje dat in iemands neus wordt gedetecteerd,” aldus Kathleen Neuzil – een vaccinexpert aan de University of Maryland School of Medicine. “Het is moeilijk, maar ik denk dat we moeten accepteren dat dit virus niet meer weggaat.”

En zo wordt het speelveld wéér veranderd. Want het CDC stelt in het interne document ook dat dit betekent dat maatregelen ook moeten gelden voor gevaccineerden. Dus gevaccineerd of niet, dat mondkapje moet op. En ze gaan ongetwijfeld ook weer pushen voor de 1,5e meter afstand.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We leven in een nachtmerrie.