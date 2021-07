GGD Utrecht krikt beveiliging op: mensen registreren zich voor prikbewijs, maar ontduiken de prik

De GGD regio Utrecht (GGDrU) is een nieuwe vorm van fraude met registratiebewijzen op het spoor. Mensen melden zich aan voor een coronaprik en krijgen zo bij de priklocatie een registratiebewijs. Maar vlak voordat ze de prik krijgen stappen ze uit de vaccinatierij. Zo hopen ze wél een toegangsbewijs te kunnen krijgen, zonder het vaccin te hebben gehad.

Het lijkt wel alsof alles wat er mis kan gaan met het vaccinatiebeleid, ook daadwerkelijk misgaat. De ene keer bleek het Testen voor Toegang-systeem te zijn gehackt, de andere keer kon je voordringen in de rij met een nep-uitnodiging. En dit keer blijk je dus gewoon een registratiebewijs te kunnen krijgen zonder dat je daarvoor eerst gevaccineerd bent.

“Áls het wordt geprobeerd kan dat alleen tussen het moment dat je bij de laatste balie je vaccinregistratiebewijs hebt ontvangen en in de ‘prikrij’ terechtkomt”, aldus een woordvoerder van GGDrU

Je zou toch denken dat er op z’n minst bij het vaccineren zelf is nagedacht over het hele proces, maar schijn bedriegt. Kennelijk is er niemand op het idee gekomen om mensen éérst te vaccineren en ze daarná pas een registratiebewijs te geven waarmee ze een QR-code kunnen ontvangen. Dit is natuurlijk vragen om problemen.

En in plaats van het registratiebewijs zo te bouwen dat je een aanmeldingscode krijgt bij binnenkomst, en een registratiebewijs na afloop, wordt nu alleen de beveiliging opgekrikt. Als tussenoplossing is dat misschien wel oké, maar eigenlijk is het echt belachelijk dat het zo is opgezet.

Daar komt ook nog eens bij dat het probleem “landelijk bekend” is, stelt het AD. GGD Utrecht zegt dat het tot nu toe om een enkeling gaat die een poging waagt, maar kreeg wel signalen dat er appgroepen en kanalen op social media zijn waar dit idee wordt verspreid. Het kan dus zomaar dat er veel meer mensen zijn (geweest) die de boel bedonderd hebben.