GL-wethouder Groot Wassink liet onderzoek doen naar homohaat: ‘Amsterdamse homohater vaak een allochtoon’

Slachtoffers van homodiscriminatie in Amsterdam stellen dat de daders veelal een ‘niet-Nederlandse’ achtergrond hebben. Dat zijn de bevindingen die staan in het rapport ‘actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+’ dat in het leven was geroepen door GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink. Uitgerekend een GroenLinkser moet nu schoorvoetend erkennen dat de Amsterdamse homohaat veelal vanuit een ‘niet-Nederlandse achtergrond’-hoek komt.

De partij die altijd de gebrekkige en problematische integratie van bepaalde bevolkingsgroepen het liefst onder het tapijt veegt moet nu toch wel erkennen dat de meeste homohaat in Amsterdam afkomstig is van allochtonen. Opvallend feitje: de publicatiedatum van dit rapport staat op 1 februari, aldus de Telegraaf, maar het rapport is nu pas openbaar gemaakt. Wellicht moest GroenLinks de uitslag van het onderzoek nog even verwerken.

De resultaten van het onderzoek, die onder meer een duidelijk daderprofiel naar voren brengt, staan haaks op de visie van GroenLinks-burgemeester Halsema. Die tot op heden stellig van mening was dat niet slechts enkele groepen verantwoordelijk waren voor de homohaat in de stad: “volgens mij zie je het op dit moment onder heel veel groepen terug”, waren de woorden van Halsema vorig jaar. Nu men in de hoofdstad eindelijk eens heeft geluisterd naar daadwerkelijke slachtoffers van homohaat komt toch er toch een ander beeld naar voren.

De Amsterdamse JA21’er Annabel Nanninga kon het niet laten om een sneer uit te delen richting GroenLinks en andere partijen die deze problematiek jarenlang hebben genegeerd: “Uit dit rapport komt glashelder naar voren waar GroenLinks en de andere collegepartijen al decennia hardnekkig van wegkijken: homohaat komt veel voor onder Marokkaanse jongens.”

Amsterdam is uiteindelijk slachtoffer geworden van haar eigen politieke correctheid, een overgrote meerderheid van het Amsterdamse college was jarenlang hartstikke links en deelde decennialang de lakens uit in de stad. Ondertussen is het geweld tegen de LHBTI’ers alleen maar toegenomen en mocht je jarenlang niet de feiten benoemen zonder te worden uitgemaakt voor racist. Maar met de bevindingen van dit rapport moet zelfs GroenLinks gaan erkennen dat het geweld grotendeels afkomstig is van bepaalde groepen.