Groot lek testbedrijf, data Nederlanders ligt op straat: ‘Ministerie van Volksgezondheid moet opheldering geven grove fout’

Het Nederlandse testbedrijf Testcoronanu, met tien testlocaties in ons land, blijkt zo’n lek als een mandje te zijn. Door een groot lek was het voor iedereen mogelijk om valse reis- en toegangsbewijzen te krijgen in de CoronaCheck-app, ondertussen liggen ook de privégegevens van 60.000 Nederlanders op straat. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat verhaal halen bij het ministerie van stuntelaar Hugo de Jonge, want het bedrijf dat was toegelaten tot de systemen van de CoronaCheck-app had duidelijk de zaakjes niet op orde. VWS heeft verzaakt dit goed te controleren.

Privacy waakhonden vreesden hier al langere tijd voor: hoe veilig is onze data in al die overheidsdatabases? Nou blijkbaar zijn de systemen nog steeds zo lek als een mandje, vooral als simpele procedures met controles en veiligheidschecks door het ministerie van VWS niet goed worden nageleefd. RTL Nieuws heeft een groot lek ontdekt bij het bedrijf Testcoronanu. De gegevens van enkele tienduizenden Nederlanders ligt op straat en daarnaast was het voor iedereen mogelijk om te sjoemelen met valse gegevens.

Ondertussen meldt AP dat de fout voor het lek gewoon had moeten worden ontdekt door de ambtenaren van De Jonge. Bedrijven die zich aansluiten aan de CoronaCheck-app moeten tal van documenten aanleveren waaruit blijkt dat ze aan bepaalde, hoogstaande eisen voldoen. Welnu, dit bedrijf voldeed dus nergens aan. Toch hadden ze toegang tot het CoronaCheck-systeem.

De bij CoronaCheck aangesloten bedrijven moeten documenten bij VWS aanleveren waaruit blijkt dat ze "aan de hoogste dataveiligheids- en privacyeisen voldoen". De AP gaat bij VWS om opheldering vragen hoe zo'n grove fout niet is gespot voordat ze toegang kregen tot CoronaCheck. — Daniël Verlaan (@danielverlaan) July 18, 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat om opheldering vragen bij het ministerie, want dit was gewoon een grove fout die tijdig had moeten worden ontdekt – en zelfs had kunnen worden voorkomen als men gewoon hun werk had gedaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is helaas het zoveelste bewijs dat men bij de overheid de ICT-zaken gewoon niet goed op orde heeft. Opnieuw liggen er dus privégegevens van Nederlanders op straat na geblunder door een overheidsinstantie of project. Vorig jaar gebeurde dit al bij de GGD doordat ze met een haast open systeem werkte. Ze lijken maar niet te leren van hun fouten, terwijl normale Nederlandse burgers hier de dupe van zijn.

Hoe heeft het ministerie dit stuntelende bedrijf ooit goedkeuring kunnen geven: