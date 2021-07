Heb jij al visgraat meubels in huis?

Een visgraatpatroon is al jaren zeer populair, het is immers een tijdloos design die veel mensen aanspreekt. Meubelen en vloeren met dit patroon kunnen dan ook jaren modern blijven. Je ziet het visgraat design dan ook terug in vloeren en veel verschillende meubelen zoals op een kast, salontafel of een visgraat eettafel. Het voordeel van de visgraat meubelen is dat het niet uitmaakt wat voor soort vloer je hebt. De meubelen staan ontzettend mooi op een strakke gietvloer en komen dan zeker tot hun recht. Maar ook op een houten parketvloer of tegels staan meubelen met een visgraatmotief zeer goed. Omdat het visgraatmotief met verschillende houtsoorten verkrijgbaar is, zal altijd een geschikt design te vinden zijn. Bij Mister Tafel kun je verschillende designs bekijken.

Een nieuw interieur

Als je op zoek bent naar nieuwe meubels voor je interieur dan zal je ongetwijfeld kijken naar de nieuwste trends. Tegenwoordig zie je het visgraatmotief steeds meer binnen verschillende interieurstijlen verschijnen. Het visgraatmotief zie je, zoals gezegd, onder meer terug in vloeren, kasten en tafels. Een visgraatmotief kan ervoor zorgen dat je interieur een eigen stijl krijgt, dit model is immers opvallend en stylish. Het kan een ietwat saai interieur omtoveren tot een modern interieur. Het motief en de houtkleuren zorgen daarbij voor een wat speels effect. Door gebruik te maken van de juiste houttinten die passen bij andere accenten in je huis, zorg je ervoor dat je balans krijgt binnen je interieur. Je interieur zal goed doordacht en stijlvol overkomen. Bij Mister tafel zou je kunnen kijken naar passende tafels.

Wat is een visgraatmotief

Visgraat meubelen en vloeren hebben een bepaald patroon. Een visgraatvloer wordt op dezelfde manier gelegd als het hout dat verwerkt wordt in visgraat meubelen. Het is een zigzag patroon die zijn naam heeft te danken aan de letterlijke vertaling; het patroon lijkt op een visgraat. De planken worden om en om gelegd met een hoek van 90 graden. Omdat hetzelfde patroon herhaald wordt komt een visgraatpatroon tot stand. Het enige patroon wat hier op lijkt is een Hongaarse punt, maar dan worden de planken in een iets andere hoek gelegd. Dit is ook een populaire patroon die veel bij vloeren wordt gezien. Je ziet dit echter minder bij meubels omdat het patroon niet voor alle meubels geschikt is.

Meubels met een visgraatmotief

Het visgraatmotief kun je terugvinden in veel verschillende soorten meubelen. Je kunt een complete set vinden van kasten met dit motief. Het kan dan ook heel mooi staan om zowel een tv kast als een dressoir binnen dezelfde stijl te kiezen. Als je wil dat het motief echt tot zijn recht komt dan zijn grote kasten zeer geschikt. Bij een visgraat eettafel komt het motief het meeste tot zijn recht. Het tafelblad van een visgraat eettafel is natuurlijk zeer groot, waardoor het patroon mooi zichtbaar is. Bij Mister tafel kun je verschillende designs vinden. Waar het design in elk interieur past, is eigenlijk alleen de grootte van het meubelstuk van belang. Je kunt dus altijd een geschikt meubel vinden met een visgraatmotief voor in jouw huis.