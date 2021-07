Hongaarse politicus veegt de vloer aan met Rutte: ‘Lees ons niet de les, Nederland heeft een overduidelijk probleem met wetshandhaving’

De Hongaarse Europarlementariër Hidvéghi Balázs heeft zojuist een flinke sneer uitgedeeld naar premier Mark Rutte. De partijgenoot van Viktor Orbán stelt dat Nederland overduidelijk een wetshandhavingsprobleem heeft als “een journalist kan worden neergeschoten omdat hij zijn werk doet”. In plaats van proberen Hongarije op zijn knieën te dwingen kan Rutte beter de situatie in eigen land proberen te verbeteren.

Ook in het buitenland kijkt men met afschuw naar wat er in Nederland is gebeurd. Fidesz-politicus Balázs stelt dat Nederland een groot probleem heeft wat betreft de handhaving van de wet. En geef de politicus eens ongelijk, al jaren is men flink aan het bezuinigen op veiligheid waardoor de georganiseerde misdaad steeds machtiger aan het worden is.

Ondertussen is premier Rutte, gesteund door hijgerige deugers in Nederland, drukker bezig met Hongarije de les te lezen in plaats van structurele problemen aan te pakken in Nederland. Terwijl de Haagse elite al jaren bezuinigd op onze veiligheid, Nederlanders via de Belastingdienst kleineert en discrimineert, probeert Rutte de aandacht te verleggen van de problematiek hier door te wijzen naar Hongarije. Balázs moet hier duidelijk niets van hebben.

The Netherlands clearly has a #RuleOfLaw issue. @PeterRdeV was shot in the head. Just for doing his duty as journalist. That's a clear attack on #PressFreedom. @MinPres should be dealing with his own country instead of "bringing Hungary to its knees." #prayforpeter pic.twitter.com/Hj1h0TruAG — Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) July 7, 2021

“Nederland heeft duidelijk een probleem met wetshandhaving. Peter R. de Vries werd in het hoofd geschoten. Gewoon voor het doen van zijn plicht als journalist. Dat is een duidelijke aanval op de vrije journalistiek. Hij zou moeten omgaan met de situatie in zijn eigen land in plaats van Hongarije op de knieën te dwingen.”, aldus de Hongaarse politicus die Rutte een verbale oorvijg geeft.

De kritiek op Rutte komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen weken was Rutte zeer kritisch op de gang van zaken in Hongarije, dit is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten van de Hongaarse politieke elite. Terwijl Rutte met veel dedain praat over wat er fout zou gaan in het land, is hij zelf premier van een land dat ook genoeg problemen heeft die onopgelost blijven. Rutte zou beter wat meer prioriteit moeten geven aan de problemen op eigen bodem in plaats van continu naar Hongarije te kijken.