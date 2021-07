Lilian Helder (PVV) woedend op financiële inkrimping criminaliteitsbeheersing: “Liever het klimaat redden dan criminaliteit bestrijden”

PVV-politica Lilian Helder is niet te spreken over de huidige koers van de politiek en de formatiebesprekingen. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de criminaliteitsbeheersing in Nederland, ondertussen is dit hele thema niet eens een onderwerp bij de formatiebesprekingen. Experts zien dat de georganiseerde misdaad weer steeds machtiger worden. Daarom hekelt de PVV’er het feit dat de formatiebesprekingen zo veel gaan over het klimaat en niet over de veiligheid in ons land.

Helder maakt zich net als politievakbondleider Gerrit van de Kamp grote zorgen om de bestrijding van (georganiseerde) misdaad in ons land. De laatste jaren is de overheid juist gaan korten op de bestrijding hiervan, tot grote zorgen bij zowel de politie als de PVV. Van de Kamp uit pittige kritiek in het AD:

“Deze mensen hebben zoveel macht, zoveel geld. En wat stellen wij daar als samenleving tegenover? Terwijl Nederland in de afgelopen jaren zoveel rijker is geworden, trekken we voor veiligheid steeds minder uit. Waar we eerst 1,8 procent van het nationaal inkomen besteedden aan criminaliteitsbeheersing, is dat nu nog 1,3 procent. Het is tijd dat Den Haag zich realiseert dat het gewoon niet meer kan. Het is bijna nalatigheid te noemen.”

De PVV-politica onderschrijft deze kritiek en voegt daaraan toe dat dit onderwerp, wat natuurlijk een hartstikke belangrijke prioriteit zou moeten zijn, niet eens op de agenda staat bij de formatiebesprekingen. Al langer is zij vanuit de oppositie enorm kritisch op de continue bezuiniging omtrent de veiligheid in Nederland.

“Waar we eerst 1,8 % van het nationaal inkomen besteedden aan criminaliteitsbeheersing, is dat nu nog 1,3 %” 100% waar En in de formatiebesprekingen gaat het niet over meer geld voor veiligheid Liever het klimaat redden dan criminaliteit bestrijden

🤦‍♀️ https://t.co/ZXIoXgUYT4 — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) July 7, 2021

Ze kaart ook een terecht punt aan: terwijl onze politieke elite zich blindstaren op het klimaatvraagstuk, en zich keer op keer op de eigen schouders kloppen wanneer er weer een megalomaan project is doorgevoerd, zijn ze juist minder gaan uitgeven aan veiligheid. Terwijl veiligheid ten alle tijden de grootste prioriteit zou moeten zijn.

Het is dan ook méér dan terecht dat Helder de bestuurlijke partijen hierop aanspreekt. Jarenlang heeft men te weinig geïnvesteerd in veiligheid én juist gigantisch grote bedragen in prestigeprojecten omtrent klimaat. Ondertussen heeft de georganiseerde misdaad steeds meer macht in ons land weten te vergaren.