Horeca-ondernemers lijden massaal aan Stockholmsyndroom – pardon, Wuhansyndroom

Horeca-ondernemers geven aan dat ze het bijzonder moeilijk hebben. Want er zijn steeds meer “besmettingen,” mensen moeten in quarantaine, en het is allemaal heel lastig voor ze. Ongelooflijk genoeg gaan ze niet los op het volstrekt bezopen massale testen. Nee, ze delen alleen hun zorgen dat er zoveel besmettingen zijn. En dat is het dan.

Het ultralinkse kartel-steunende Algemeen Dagblad heeft gesproken met een paar ondernemers die het tegenwoordig enorm lastig hebben. De verhalen die zij vertellen maken duidelijk: het wanbeleid van de overheid met massaal, obsessief testen is mesjogge en maakt de horeca kapot.

“Ik kan niet van mijn personeel verwachten dat ze in hun vrije tijd thuisblijven en wil wachten tot iedereen twee keer gevaccineerd is,” aldus Wes Schreutelkamp, eigenaar van zes Utrechtse restaurants waaronder The Streetfood Club. “Veel mensen merken de symptomen pas laat of hebben helemaal geen symptomen, maar dan kun je alsnog besmettelijk zijn. Dadelijk worden we een brandhaard. We blijven dicht tot we weer verantwoord open kunnen.”

Je kúnt al lang verantwoord open. En die vaccinaties lijken toch minder effectief te zijn tegen besmettingen dan gehoopt. Het meest positieve is dat gevaccineerden minder vaak opgenomen worden en minder overlijden; flink minder zelfs. Maar als je puur naar de besmettingen kijkt krijg je mogelijk zelfs met een enorm hoge vaccinatiegraad nog problemen.

De manier waarop dit soort ondernemers omgaan met deze waanzin is totaal gestoord. Ondernemers van vroeger – die met lef – waren boos geworden. We zien geen significante toename in het aantal ziekenhuisopnames, bij de IC’s is niets aan de hand, en mensen overlijden ook niet bij bosjes. Het simpele feit dat “veel mensen” geen symptomen hebben of “pas laat,” geeft duidelijk aan dat besmettingen zelf het probleem niet zijn.

De horeca moeten eens voor zichzelf opkomen en er op aandringen bij de overheid dat er een ánder beleid komt; een beleid dat niet meer achterlijk, obsessief, systematisch mensen test en verplicht in quarantaine zet omdat ze iemand kennen die een positief testresultaat heeft gekregen.

Corona gaat volgens alle experts niet meer weg, ook niet met “vaccins.” Dan moeten we er dus mee leren leven. Gezien de lage ziekenhuisopnamesgraad en het lage sterftecijfer is dat, zeker met een hoge vaccinatiegraad, geen enkel probleem.

Dus, houd op met testen, houd op met mensen in quarantaine zetten omdat ze zijn omgegaan met iemand die “positief” is, en laat de economie weer vrij. Dát zou de houding moeten zijn van horeca-uitbaters; niet dit quasi-deugen dat precies is wat het dictatoriale quasi-volksgezondheidskabinet wil horen.