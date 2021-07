Huizenprijzen gaan nóg verder omhoog in 2021

ABN AMRO voorspelt dat de woningprijzen in 2021 nog verder zullen stijgen. “We houden nu rekening met een huizenprijsstijging van 12% dit jaar en van 6% in 2022. Eerder gingen we nog uit van respectievelijk 7,5% en 2,5% prijsstijging. De huizenmarkt is verhit,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Het aantal woningaankopen zal echter afnemen. Dit blijkt uit de nieuwe Woningmarktmonitor van juli 2021.

Verschuiving woonvoorkeuren

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen meer tijd thuis doorbrengen; hierdoor is het belang van een comfortabele woning toegenomen en is er een verschuiving ontstaan in de woonvoorkeuren van woningzoekers. Het resultaat hiervan is dat de woningmarkt een enorme vlucht heeft genomen. Hoewel er steeds meer maatregelen zullen worden afgezwakt of losgelaten, zullen mensen alsnog vaak vanuit huis blijven werken. Daarom verwacht Het Economisch Bureau dat ook in 2021 veel mensen op zoek blijven gaan naar woningen met meer mogelijkheden. Door de grote vraag zullen de huizenprijzen dan ook blijven stijgen.

Vooral verkopers profiteren

Met name mensen die hun huis willen verkopen profiteren van de hoge huizenprijzen. Het is in de huidige woningmarkt niet moeilijk om je woning binnen korte tijd voor een goede prijs te verkopen. Volgens Vereniging Eigen Huis en de NVM is het sentiment tegenover de woningmarkt onder verkopers de laatste maanden positief. Woningzoekenden zijn echter minder positief; de hypotheekrente staat laag, maar de huizenprijzen zijn inmiddels zo hoog dat het toch lastig blijft om een hypotheek af te sluiten. Daar komt bij dat het door de combinatie van het beperkte woningaanbod en de vele woningzoekenden moeilijk is om er tussen te komen.

Risico nemen onvermijdelijk

“Kopers moeten meer risico nemen om kans te maken op een koopwoning,” zegt Bokeloh. Door de verhitte woningmarkt hebben kopers weinig tijd om na te denken over de grootste financiële beslissing van hun leven. Bokeloh: “Ze zijn bang dat ze geen huis meer kunnen kopen door de stijgende huizenprijzen en hebben haast met de aanschaf van een woning.” Het resultaat is dat mensen boven de vraagprijs gaan bieden en de verkoopvoorwaarden laten vallen. Daarnaast proberen kopers tegenwoordig een hogere hypotheek af te sluiten door voor een aflossingsvrije hypotheek te kiezen en af te zien van het recht op hypotheekrenteaftrek. Het is voor kopers nog steeds aan te raden om hypotheekadvies aan te vragen voordat ze een dergelijke keuze maken.

Daling woningaankopen in zicht

In het begin van het jaar zijn er veel woningen verkocht; dit waren ongeveer 102.000 bestaande woningen tussen januari en mei 2021. Deze stijging in woningaankopen komt volgens ABN AMRO vooral door de versoepeling van de leenvoorwaarden die eerder dit jaar werden ingevoerd. Tot deze versoepelingen behoren onder andere de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar en tegemoetkoming aan mensen met een studieschuld. Toch verwacht het Economisch Bureau dat deze stijging niet blijvend is. Zij houden rekening met een daling van 10% in 2021 en dat de woningaankopen in 2022 met nog eens 5% zullen afnemen.