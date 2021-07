‘Journalisten-haat!’-framer Danny Ghosen zou beter moeten weten: aanslag Peter R. de Vries is MocroMaffia-stijl

Gisteren nam Danny Ghosen plaats bij Humberto om daar een duit in het zakje te doen over de moordaanslag op Peter R. de Vries. In plaats van het te laten gaan over het echte onderwerp probeerde Ghosen een manipulatief trucje uit te halen. Opeens was de schietpartij een aanslag op de héle vrije pers, en opeens moest iedereen die mediakritiek uit zijn mond voortaan houden. Want respect! Bizar, want als iemand zou moeten weten dat dit MocroMaffia all over it geschreven dan is het Ghosen.

Bij Humberto mocht Danny Ghosen gisteravond even Het Grote Narratief verkondigen van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Want, stellen alle mainstreamjournalisten én politici, het was eigenlijk een aanval op de pers en op de persvrijheid. Vreselijk! Niet alleen De Vries was het slachtoffer, maar álle journalisten. En als deze vreselijke misdaad één ding bewees, dan was het dat harde kritiek op journalisten niet moet kunnen.

Ghosen had zelfs de euvele moed om naar Theo Hiddema te wijzen en diens partij, FVD, de schuld te geven. Het was ongekend, maar zo vies spelen deze mensen het.

Kijk maar:

Kijk dit walgelijke ventje .. ongelooflijk.. goede respons van Theo. pic.twitter.com/5KlF6KB0ho — FFenn (@Covfefe81) July 6, 2021

Nu is het gekke dat juist Danny Ghosen beter zou moeten weten. Want, zoals deze Twitteraar uitlegt, het was Ghosen die een hele serie over Narcostaat Nederland gemaakt heeft met John van den Heuvel, en daarvoor veel aandacht schonk aan de MocroMaffia. Hij sprak met leden van de MocroMaffia die hem heel rustig vertelden dat grof geweld aan de orde van de dag is. Dat ze voorstellen krijgen om mensen te liquideren, en dat er buurten zijn waar jonge Marokkaanse-Nederlanders heel vaak geconfronteerd worden met dat soort verzoeken.

Dat juist @dannyghosen gisteren bij Humberto politieke partijen ging framen voor de aanslag op #peterrdevries is mij een raadsel

Hij heeft voor de @NPO een hele serie over #narcostaat Nederland gemaakt met John van de Heuvel

Hier een klein fragment👇🏼

Gehele serie op @YouTubeNL pic.twitter.com/PrA3KNrcuz — Dré💎 (@Colombikaas) July 7, 2021

Wat types als Ghosen gisteravond hebben gedaan is ronduit misselijkmakend. Dat zou het geval zijn als de kans groot was dat De Vries het doelwit was vanwege zijn journalistieke activiteiten, maar dat is al helemaal zo als je bedenkt dat dit waarschijnlijk niet zo is; dat hij waarschijnlijk getarget was omdat hij Nabil B. bijstaat, de kroongetuige in het proces tegen MocroMaffia-godfather Ridouan Taghi.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is typerend voor het moderne journalistieke groepje progressievelingen: alles draait bij hen altijd om… henzelf. Zoals GeenStijl-hoofdredacteur Bart Nijman het verwoordt:

Nabrander. Je ziet nu overal journalisten die een liquidatiepoging op een adviseur van een kroongetuige framen als “een aanslag op de journalistiek” omdat ze het dan in 1 lijn op zichzelf kunnen betrekken. Wat ze ook ALLEMAAL doen momenteel. — Bart (@BartNijman) July 7, 2021

En Jan Roos heeft ook een goede toevoeging:

Ik lees dat dit een aanslag is geweest op de vrije pers. Dat het onderdeel is van disrespect voor journalisten. Dan snap je niet dat het even niet over jou gaat. Dit is een keiharde afrekening van de zware misdaad. Het werk van de (mocro)maffia. De Vries is daar slachtoffer van. — Jan Roos (@LavieJanRoos) July 7, 2021

Goed nieuws! Team Trump heeft een nieuwe sociale media-platform online gezet. Het heet GETTR! En je kunt al meteen lid worden en meedoen in deze voor rechtse mensen veilige omgeving. Volg me daar dus, en laten we het gesprek met elkaar aangaan, de hele dag door!