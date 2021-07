Hypocriete Hoge Raad blijft achter veroordeling Geert Wilders staan: ‘Groepsbelediging is verboden’

De veroordeling van PVV-leider Geert Wilders voor groepsbelediging in het ‘minder-Marokkanen’-proces is definitief. De Hoge Raad heeft besloten om het vonnis van het gerechtshof te handhaven en houdt daarmee de hypocriete houding van het hof tegenover Wilders in stand.

Voor Geert Wilders is er nu nog maar één conclusie mogelijk: het Nederlandse rechtssysteem is corrupt. Want hoewel hij nog steeds geen straf opgelegd heeft gekregen, is hij wél veroordeeld voor iets waar iemand als Akwasi gewoon mee weg is gekomen. Groepsbelediging is verboden, omdat het ‘aan kan zetten tot onverdraagzaamheid’, maar oproepen tot geweld tegen mensen die zich als Zwarte Piet verkleden is niet eens een veroordeling waard. Dát is de boodschap die de Hoge Raad de Nederlandse burger nu mee heeft gegeven.

Nederland is corrupt en de rechtstaat is failliet. Ik zal me niks van de uitspraak van de Hoge Raad aantrekken en de waarheid blijven spreken. Desnoods gooien ze me maar de bak in. Meer dan 1 miljoen mensen hebben op mij gestemd en ik zal voor hen vechten. Altijd. #Wilders pic.twitter.com/3JsiN5jheL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 6, 2021

Dit is echt de wereld op z’n kop. Geert Wilders deed zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak namelijk niet zomaar, dat komt toch echt ergens vandaan. En zijn uitspraken waren er juist voor bedoeld om een probleem aan te kaarten, namelijk dat er iets grandioos misgaat met de integratie van Marokkanen in Nederland. Gedrag vertonen dat leidt tot onverdraagzaamheid is dus wél prima, maar de aanstichters van dat gedrag benoemen levert je dus een veroordeling op. Volstrekt belachelijk.

Wilders trekt zich er in ieder geval niets van aan. Sterker nog, deze uitspraak geeft hem eigenlijk alleen maar meer munitie om de totale hypocrisie van het Nederlandse rechtssysteem bloot te blijven leggen.

Komt er iemand opdraven die loopt te mekkeren over ‘wit privilege’ of systemisch racisme vanuit ‘witte Nederlanders’? Dan hoeft Wilders alleen maar aangifte te doen en zouden ze hier, net als hij, óók voor veroordeeld moeten worden. Het zet immers aan tot onverdraagzaamheid tegen een specifieke groep mensen. En iedere keer dat dit niet gebeurt brokkelt het vertrouwen in het rechtssysteem alleen maar verder af. De Hoge Raad heeft zichzelf hiermee echt flink in de voet geschoten.