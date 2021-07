Islamistisch Ghazali College wil Gender-Apartheid invoeren: ‘Jongens en meisjes gescheiden onderwijzen’

Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren in Nederland, maar zo diep zijn we dus gezakt met elkaar. De nieuw te bouwen islamitische middelbare school in Beverwijk of Heemskerk, het Ghazali College geheten, is namelijk van zins om gescheiden les te gaan geven; jongens en meisjes gaan niet bij elkaar in de klas zitten. Lekker integreren he?!

Natuurlijk is dit volkomen onacceptabel in een land als Nederland. Het nog te bouwen islamistische Ghazali College wil meisjes en jongens van elkaar scheiden. Het voornaamste excuus dat gegeven wordt is dat jongens over het algemeen minder goed presteren dan meisjes. Als je die dan bij elkaar zet zou je ze meer aandacht kunnen geven. Ofzo.

Daar trapt natuurlijk helemaal niemand in, en wat blijkt? De betrokkenen geven zelf óók al snel aan dat er nog ‘andere’ reden zijn.

De eerste reden? De manier waarop er seksuele voorlichting wordt gegeven op middelbare scholen in ons land zou in strijd zijn met de islamitische waarden. En, oh ja, zegt één van de initiatiefnemers, het “past binnen de islam.”

Dit is natuurlijk volstrekt belachelijk en dit past niet eens bijna in de Nederlandse onderwijscultuur. Dat je zoiets wilt doen in Saoedi-Arabië, Afghanistan of Pakistan, soit. Maar in Nederland? Neen. Hier maken we géén onderscheid tussen meisjes en jongens – niet op die manier tenminste.

Aan de andere kant kunnen scholen dit wat mij betreft best doen… alleen dan krijgen ze geen cent steun van de overheid. Geen cent. Niks. Als je je op zo’n manier wilt gedragen, en als je onderwijs wilt geven op een manier die zo on-Nederlands is, nou, het moet niet kunnen dat de overheid het je verbiedt.

Maar het moet óók niet kunnen dat je de Nederlandse belastingbetaler dwingt om deze waanzin te financiëren.

Dus, als deze fundamentalisten zich op deze manier willen gedragen, soit. Maar vraag óns dan niet om financiële steun.