Joyce Vastenhouw na speech Van Meijeren: ‘Alleen FVD strijdt echt voor onze vrijheid en de rechtsstaat!’

Joyce Vastenhouw is Statenlid voor Forum voor Democratie in Noord-Holland. Ze stond ook op de kieslijst voor FVD bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, maar kwam net niet in de Kamer. Zonde, want anders dan sommige figuren die er wél in kwamen, maar die zich daarna snel tegen Thierry Baudet keerden, blijft zij haar partij wel trouw. Zo ook nu. Want Vastenhouw is bijzonder onder de indruk van de epische speech die FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren gisteren in de plenaire zaal gaf over de wet die het nieuwe Chinese coronavirus officieel een categorie-A virus labelt. Het debat daarover is, schrijft Vastenhouw op Twitter, "een must om terug te kijken. Je kunt dan concluderen dat het alleen FVD is die echt strijdt voor onze vrijheid en de rechtsstaat." https://twitter.com/JoyceVastenhouw/status/1410917419913207808 Het meest opvallend van het debat was volgens veel Twitteraars dat er slechts drie Kamerleden aanwezig waren bij dit debat: Fleur Agema van PVV, Caroline van der Plas van BBB, en dus Gideon van Meijeren van FVD. Dit terwijl het onderwerp wel degelijk van groot belang was.