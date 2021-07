LOL! Caroline van der Plas (BBB) was boerenhater de oren: ‘De varkens kunnen hun hok gewoon uit!’

Boerenhater Elkemiek reageert op Twitter heel ironisch en boos op Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging. Dat doet ze door een foto te tweeten van varkens die in behoorlijk kleine hokken liggen te slapen. Maar ze overziet één klein detail: de hokken van de deuren staan open. En dus worden haar oren ongenadig hard gewassen door Van der Plas. Dit is nou genieten!

Veganachtige dierenrechten extremisten zijn echt de vreselijkste linkse activisten van allemaal. En dat wil wat zeggen, want ze hebben stevige concurrentie van BLM én Woke. Als je nóg irritanter bent die twee groepen, nou, dan heb je wel heel wat op je kerfstok.

De reden dat die veganistische dierenvrienden zo irritant is, is dat ze ontzettend moralistisch uit de hoogte lopen te lullen. Ze doen echt net alsof zij Heilig zijn en wij (vleeseters) het Vleesgeworden (haha) Kwaad.

Zo ook Twitteraar Elkemiek. Deze vrouw vond het nodig om boeren weer eens in het verdomhoekje te zetten door een foto te tweeten van varkens in relatief kleine hokken. Wat lijden die dieren! is de boodschap. Wat vreselijk!

Daar denken deze dieren anders over. pic.twitter.com/6cso79GUpE — elkemiek (@knipoog72) July 30, 2021

Alleen jammer genoeg voor mevrouw heeft ze overduidelijk niet goed naar het plaatje gekeken. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft dat wél… en die is het opgevallen dat alle deurtjes van de hokken openstaan. De varkens kunnen er dus probleemloos uit.

“[W]at je hier zit is dat alle poortjes open staan en de varkens dus de keuze hebben om in de box te gaan liggen,” aldus Van der Plas dan ook, “of gebruik te maken van de vrijloopruimte in de stal. Wat je ook ziet is dat slechts één varken hier voor kiest.”

Dit plaatje tweet Elkemiek wel vaker. Maar wat je hier ziet is dat alle poortjes open staan en de varkens dus de keuze hebben om in de box te gaan liggen, of gebruik te maken van de vrijloopruimte in de stal. Wat je ook ziet is dat slechts één varken hier voor kiest. https://t.co/WAz2LNVWfS — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 30, 2021

Je kunt die boeren er de schuld natuurlijk niet van geven dat verreweg de meeste varkens in deze stal het blijkbaar prettig vinden om in hun hokje te liggen. Misschien dat ze dit het gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft, wie het weet mag het zeggen. Maar waar het om gaat is dat ze hier zélf voor kiezen.

En zo wordt de zoveelste vreselijke nepheilige veganistische anti-boerenactivist in haar hemd gezet. Schitterend!