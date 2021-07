Martin Bosma (PVV) haalt oud-journalist Scherrenburg onderuit: ‘Ze beschermt Kaag maar was zelf kandidaat voor D66’

Nu partijleider Sigrid Kaag, D66 en de VPRO onder vuur liggen, nadat hun innige samenwerking bij de D66-propagandafilm over Kaag werd onthuld, schieten allerlei ‘objectieve’ figuren in de verdediging voor Kaag. Oud-journalist Wouke van Scherrenburg bijvoorbeeld, die liever wijst naar de PVV en FvD. PVV-Kamerlid Martin Bosma laat dat niet over zijn kant gaan!

Van Scherrenburg doet het hele debacle af als ‘niet handig’, zo blijkt uit haar tweet. Och och, de VPRO, D66 en (het ministerie van) Sigrid Kaag maakten een paar kleine foutjes, maar niks aan de hand hoor! Het echte probleem is toch nog steeds de PVV en FvD?

https://mobile.twitter.com/woukevscherrenb/status/1410669192747970566

Het is compleet van de zotte om dit allemaal af te doen als ‘niet handig’. Dat D66 en Sigrid Kaag invloed probeerden uit te oefenen op de documentaire is nog wel te begrijpen (ook al is het doortrapt), maar dat de VPRO daar volledig in mee wilde gaan is echt absurd.

De documentaire was ogenschijnlijk bedoeld als inkijkje in het leven van Kaag als minister, niet als lijsttrekker van D66. Dus dat de VPRO praktisch alle ruimte geeft aan die partij om te bepalen op welk moment zij het gaan uitzenden, is ronduit idioot. En dat ze er na het Wob-verzoek met z’n allen zo krampachtig over deden zegt al genoeg. Het zat hen ook niet lekker dat vrij makkelijk kon worden aangetoond dat de VPRO zonder slag of stoot danste naar de pijpen van D66.

Martin Bosma reageert op de slappe verdediging van Van Scherrenburg en laat direct zien waarom zij zo heeft gereageerd en waarom we haar niet serieus hoeven te nemen.

https://mobile.twitter.com/Martinbosma_pvv/status/1410917031088640000

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ze is een oud-journalist die kandidaat-Kamerlid is geweest voor D66. Dat klinkt inderdaad als de onafhankelijkheid zelve! En is het nou echt zo erg dat D66 zwaar heeft geprofiteerd van een regelrechte propaganda-film als er nog steeds ‘enge’ partijen als FvD en PVV bestaan? Ja, dat is het zeker, maar dat snappen dit soort figuren helaas niet.