Niets aan de hand! “Aantal positieve tests afgelopen week gehalveerd”

Al dagen of eigenlijk weken is de politiek samen met de media in zogenaamde paniek. Want het aantal besmettingen zou hand over hand toenemen, helemaal de spuigaten uitlopen, en dit is levensgevaarlijk. Ofzo. Nou, goed nieuws, al die doemscenario’s blijken enorm overdreven te zijn. Het aantal positieve testresultaten is namelijk gehalveerd.

Afgelopen week waren er 37.343 positieve tests. Een week daarvoor waren dat er nog 69.731. Dat is dus bijna een halvering. Niet zo gek, want de berekende R-waarde is nu 0,80. Dat is behoorlijk onder de 1, en dus zitten we zonder meer in een veilige situatie in Nederland.

En dan komt het: het RIVM verwacht dat de piek van het aantal ziekenhuisopnames deze week komt. Vorige week werden er 538 mensen op 17 miljoen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 115 op de IC.

Even voor de duidelijkheid: dat zijn dus 115 IC-opnames op meer dan 17.000.000 Nederlanders.

De enige mogelijke conclusie? Al die paniek over “nieuwe besmettingen” was zwaar overdreven. Er is heel weinig aan de hand, zeker als je het vergelijkt met al die verhalen die de afgelopen weken rondgingen, en al die optredens van “experts” die steevast hard op het alarm sloegen. Voor een ongelooflijk erge, grote, helse, pest-achtige pandemie valt dit allemaal nog mee.

Nu hopen dat Mark Rutte en Hugo de Jonge ook gaan toegeven dat het allemaal best meevalt, en Nederland op álle manieren zijn vrijheid teruggeven. Ja, dus ook voor “meerdaagse evenementen.” Want dat die zijn afgelast is ronduit misdadig, zéker met dit soort cijfers.

Reken maar na: als er per week 40.000 Nederlanders besmet zijn, dan zijn er in een jaar uiteindelijk 2.080.000 Nederlanders besmet. 15 miljoen Nederlanders zijn dan dus niet besmet geweest. In een jaar tijd. Met 70.000 is dat aantal hoger, maar ook dan valt het alleszins allemaal mee. Namelijk: (70.000 x 52 =) 3.640.000 miljoen. Dus zo’n 13.500.000 miljoen Nederlanders hebben dan nergens last van gehad in een jaar tijd.

Tja. Dat zijn cijfers die je in de mainstream media niet voorbij ziet komen, he? Je gaat bijna denken dat ze mensen bewust zoveel mogelijk angst aanjagen.