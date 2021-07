Oeps! Woke Universiteit Utrecht blijkt verdiend te hebben aan slavernij

De gemeenteraad van Utrecht heeft bepaald dat Surinaamse en Antilliaanse Utrechters straks kosteloos hun achternaam mogen veranderen, als die naam uit het koloniale verleden stamt. Maar deze correctie is bij lange na niet genoeg, want uit onderzoek blijkt dat de Utrechtse gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, zendingsverenigingen, musea én de universiteit hebben verdiend aan de slavernij.

De Utrechtse gemeenteraad stemde, naast de kosteloze naamswijziging voor afstammelingen van slaven, ook in met een vervolgonderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht. Die stad en haar instituties komen er namelijk niet zo goed vanaf op het moment, meldt AD Utrecht. Evenals het 18e-eeuwse feministische stokpaardje van de gemeente, Belle van Zuylen.

‘Zij wordt vaak beschouwd als een positief voorbeeld van intelligentie, emancipatie en onafhankelijkheid, maar haar kapitaal was voor bijna 40 procent in koloniale compagnieën geïnvesteerd. De koloniale winsten maakten het mogelijk om een schrijvend leven in luxe te leiden waarbij ze zich niet kritisch uitte over slavernij’, stellen de onderzoekers.

De gemeente, musea en de universiteit moeten hard aan de bak om excuses voor te bereiden en mogen alvast gaan sparen voor een herstelbetalingsfonds, want dit is natuurlijk bijzonder pijnlijk voor de Utrechtse nazaten van slaven. En misschien kan de universiteit alvast nog een fietspad inkleuren!

Volgens burgemeester Dijksma is het echter nog geen tijd voor excuses. Zij wil, net als toen ze nog onderdeel van het inmiddels demissionaire kabinet was, eerst het vervolgonderzoek afwachten. Het is echter maar de vraag of dat een wijselijk besluit is, want zoals het er nu uitziet is de kans héél dik aanwezig dat er nog meer belastend materiaal boven water komt drijven.

Utrechters ‘van kleur’ zouden er goed aan doen om deze onderzoeken in de gaten te houden, want die gemeente kan straks flink in de buidel gaan tasten voor herstelbetalingen waar linkse deugpartijen zo fan van zijn. Kwestie van daad bij het woord voegen!