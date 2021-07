OMT kijkt naar strengere maatregelen voor toegang: ‘Onderzoek mogelijkheid om één keer toegang per dag te geven’

Als het aan het Outbreak Management Team (OMT) ligt, worden de eisen voor toegangsbewijzen aangescherpt. Zij pleiten voor onderzoek naar de mogelijkheid om toegangsbewijzen van de CoronaCheck-app slechts één keer per dag te laten gelden, voor slechts één horecagelegenheid.

Volgens het OMT kan niet worden uitgesloten dat groepen voor grootschalige verspreiding van het coronavirus zorgen als ze van de ene naar de andere gelegenheid trekken. Om die reden willen ze kijken naar de mogelijkheid om toegangsbewijzen strikter te maken, óók voor gevaccineerden.

Het zou op zich logisch zijn om de geldigheidsduur voor negatieve tests te verkorten. Binnen 40 uur kun je makkelijk besmet raken, bijvoorbeeld als je vlak na zo’n test boodschappen gaat doen. Als je iets minder dan twee dagen later pas gebruikmaakt van je toegangsbewijs, dan kan het zomaar zijn dat je ook anderen zou kunnen besmetten. En dan kan het hard gaan, zoals we de afgelopen weken hebben kunnen zien.

Het lijkt er echter op dat je dit probleem veel beter kunt tackelen door de geldigheidsduur van zo’n negatieve test flink in te korten, in plaats van een toegangsbewijs maar voor één horecagelegenheid te laten gelden, zoals NU.nl meldt. Het is überhaupt nog maar de vraag of zo’n drastische inperking echt zin heeft, aangezien het kabinet voorlopig geen nieuwe maatregelen lijkt te willen nemen. De besmettingscijfers, die iets onder de tienduizend per dag liggen, zouden volgens De Jonge zijn gestabiliseerd.

Maar als recent nieuws uit het buitenland enige indicatie is voor wat ons te wachten staat, dan stevenen we gewoon af op een vaccinatiemaatschappij, waar alleen gevaccineerden zullen worden toegelaten tot allerlei gelegenheden. En als deze door het OMT geopperde maatregel daar nog eens bijkomt, dan hebben we het slechtste van twee werelden. Dan zouden gevaccineerden óók een negatieve test moeten laten zien met een korte geldigheidsduur, omdat ook zij nog steeds anderen zouden kunnen besmetten. Een hele absurde mogelijkheid, maar wel een reële.