Overgrote meerderheid Tweede Kamer stemt vóór discriminatie op basis van medische gegevens

De kogel is door de kerk. Een overgrote meerderheid van de zetels in de Tweede Kamer heeft tégen een motie gestemd die wil voorkomen dat mensen gediscrimineerd kunnen worden op basis van hun medische gegevens. Met andere woorden, de Tweede Kamer is vóór zulke discriminatie. Want de volksgezondheid.

Nog niet zo heel lang geleden geloofden Nederlanders in principes als “vrijheid” en “gelijkheid voor de wet.” We waren verenigd in onze afschuw van alle vormen van discriminatie.

Helaas, die tijd is niet meer. Want gisteren introduceerde Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren een motie “over geen discriminatie op grond van medische persoonskenmerken.” Met andere woorden, de motie was erop gericht om te voorkomen dat mensen straks gedwongen kunnen worden openheid van zaken te geven over hun vaccinatiestatus als ze ergens naartoe willen… en dat ze vervolgens de toegang geweigerd kan worden als die status “negatief” is.

Het goede nieuws? Er waren zeven partijen die voor de motie, en dus tegen discriminatie op basis van medische gegevens stemden. Het slechte nieuws? Dat zijn allemaal de kleinere partijen. Alle trots leden van het partijkartel stemden tégen de motie, want zij willen juist wél discrimineren.

Onderwerpt u zich niet aan de experimentele gentherapie? Hecht u aan uw lichamelijke integriteit? Zet u niet uw privacy bij het vuil? Dan bent u een tweederangsburger. Deze discriminatie wordt door velen niet eens meer ontkend; men vindt het simpelweg prima. Zum kotzen. pic.twitter.com/BYkdKotmx4 — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) July 9, 2021

SP, FVD, JA21, Groep Van Haga, Partij voor de Dieren, BBB en de SGP stemden voor de motie. Álle andere partijen waren tegen. Zij willen dat dit onderscheid dus wel gemaakt moet kunnen worden. Dan gaat het dus niet alleen om regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maar ook om aspirant-coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, en Volt, DENK, BIJ1, en ja, ook de PVV.

In de praktijk betekent dit natuurlijk dat we wel degelijk een samenleving krijgen waarin dit onderscheid, op basis van je vaccinatiestatus, gemaakt gaat worden. En dat is toch wat gek. Want volgens het idee van vaccinaties zijn die in de eerste plaats bedoeld om jezelf te beschermen. Dat een ander niet gevaccineerd is eerst en vooral een probleem voor die persoon zelf… hoewel er mogelijk iets gezegd kan worden over het ontstaan van nieuwe variaties die eerst losgaan onder niet-gevaccineerden. Dat klopt. Maar dan nog – dan nog moet die variatie wel eerst ontstaan en rondgaan.

We zijn veel te ver gegaan. Het coronavirus is een misselijk rotvirus. Laat daar geen misverstand over bestaan. Wij hebben zelf geliefden eraan verloren. Maar het is volstrekt belachelijk én onacceptabel dat we onze samenleving op zo’n fundamentele manier hervormen – discriminatie incluis – uit ángst… om nog maar te zwijgen over het feit dat mensen op deze manier wel heel erg gemanipuleerd worden om zich te laten vaccineren terwijl ze dat misschien helemaal niet willen. En ja, dat komt van iemand die wél gevaccineerd is.

Het is tijd om de enige juiste keuze te maken; een keuze die we vorig jaar al meteen hadden moeten maken. Eerst vrijheid, dan pas de rest.