Oud-PvdA-minister Ronald Plasterk wil dat Sigrid Kaag aftreedt: ‘Zo iemand kan je in een kabinetsteam niet hebben’

Columnist en oud-minister (PvdA) Ronald Plasterk is helemaal klaar met D66-leider Sigrid Kaag. Uit de correspondentie rond de documentaire over haar én de manier waarop ze daar publiekelijk mee is omgegaan blijkt dat ze totaal niet vertrouwd kan worden. En dus, zegt hij, moet ze weg. Vandaag nog.

“Dit heeft niets met een check op feitelijke onjuistheden te maken. Hier wordt een propagandafilm gemaakt door de publieke omroep, waarbij alle onderscheid tussen de D66-campagne, de journalistiek en de leiding van het ministerie van BZ weg is,” aldus Plasterk in zijn column voor De Telegraaf. “Hier is de staatsrechtelijke zuiverheid ondergeschikt gemaakt aan de politieke campagne.”

Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar wat dit verhaal politiek nog afschuwelijker maakt is dat Kaag haar collega-minister Arie Slob (ChristenUnie) hier gewoon keihard over heeft laten liegen. PVV-Kamerlid Martin Bosma had namelijk Kamervragen gesteld over dit onderwerp. Slob antwoordde daarop dat – zo werd hem dat verteld door de VPRO – er geen contact was geweest tussen de documentairemakers en D66, niet over de precieze inhoud van de docu, tenminste.

“Kaag wist dat ze haar collega een leugen liet vertellen en zweeg,” schrijft Plasterk daar over. “Dat is in een kabinet oncollegiaal en eigenlijk niet acceptabel. Zo iemand kan je in een kabinetsteam niet hebben. Dat alleen al is grond tot aftreden. Hier scheiden onze wegen.”

In elke gezond functionerende democratie zou dat natuurlijk inderdaad zo gaan. Helaas is Nederland al heel lang een bananendemocratie, of eigenlijk een bananenmonarchie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De kans dat Kaag opstapt is dan ook minimaal. Als Mark Rutte niet hoefde op te stappen na overduidelijk gelogen te hebben inzake OmtzigtGate, zal Kaag zelf zeggen, dan ziet zij niet in waarom zij wél weg zou moeten.

Goed nieuws! Team Trump heeft een nieuwe sociale media-platform online gezet. Het heet GETTR! En je kunt al meteen lid worden en meedoen in deze voor rechtse mensen veilige omgeving. Volg me daar dus, en laten we het gesprek met elkaar aangaan, de hele dag door!