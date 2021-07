Overheid informeert gemeenten niet of verkeerd over lugubere windmolendeals: “Het gaat om heel veel miljoenen en belangen”

Lokale politici in de provincie Groningen krijgen al jaren niet beperkte of verkeerde informatie van de overheid rondom gemaakte windmolendeals. Eerder was Den Haag hier al voor op vingers getikt, maar het blijkt dat de Haagse bestuurders hun schimmige houding nog steeds niet hebben aangepast. Achter de rug om van een gemeenteraad of Provinciale Staten sluit de Nederlandse overheid miljoenendeals voor windmolenparken. Lokale politici krijgen geen inzicht in de gemaakte afspraken.

Lokale Groningse politici kunnen nauwelijks controleren wat de landelijke overheid uitspookt in hun regio. Het wordt politici onmogelijk gemaakt, door het verstrekken van verkeerde of incomplete informatie, om de gemaakte afspraken te controleren. Achter de rug van Groningse politici handelt de overheid in grond en windmolenrechten, wat soms om miljoenenbedragen gaat, aldus Nieuwsuur.

De overheid is recent al eens op de vingers getikt voor het maken van schimmige deals waar lokale overheden van worden uitgesloten, maar nu blijkt dat overheid dit nog steeds doet. Wat de vraag oproept hoeveel de lokale democratie nog waard is als de overheid bewust lokale politici verkeerd informeert. Hoogleraar notarieel recht Leon Verstappen is uiterst kritisch op de werkwijze van Den Haag:

“Je moet op een jaarverslag kunnen vertrouwen. Publieke belangen zijn in het geding. De overheid moet dit weten. De betrokken politici moeten op de hoogte zijn hoe het geregeld is. Het probleem is dat je soms denkt: wat moet je nou geloven? En, wie moet je nou geloven? Dat is niet goed.”

Achter de rug van Groningers om worden door de Haagse overheid miljoenendeals gesloten met grote bedrijven, maar de regio zelf ziet niks terug van dit bedrag. In het Groningse Eemshavengebied heeft het bedrijf GSP onbevoegd koopovereenkomsten en contracten weten af te sluiten, overeenkomsten waar tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. Maar waar die miljoenen euro’s naartoe gaan weet niemand. Den Haag wil graag de staatskas spekken door lucratieve dealtjes te sluiten met het bedrijfsleven, helaas profiteert de rest van Nederland hier dus niet van. Klimaatpolitiek in een notendop dus.