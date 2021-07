Peiling: CDA blijft maar zetels verliezen, PVV en BBB flink in de plus

Het CDA blijft maar zetels verliezen, in de nieuwste peiling van I&O Research blijkt dat het CDA ten opzichte van vorige maand maar liefst zes zetels verliest. De PVV stijgt met drie zetels, de BoerBurgerBeweging met twee én de nieuwe partij van Wybren van Haga, BV NL, wordt gepeild op één zetel. Uit de peiling wordt duidelijk dat de meeste CDA-stemmers hun heil zoeken bij BBB.

De nieuwe peiling van I&O Research laat pijnlijk zien dat het CDA in een ongekende crisis zit. In een maand tijd verliest de partij ruim een derde van zijn zetels. Ten opzichte van vorige maand boeken BBB en de PVV de grootste winst, beide partijen zijn de grootste stijgers. BBB blijkt het nieuwe thuis voor de verweesde en teleurgestelde CDA-kiezer te zijn. Daarnaast weet de nieuwe partij van Van Haga direct de kiesdrempel te halen.

I&O geeft aan dat maar liefst 9 procent van de mensen die op het CDA stemden in maart zijn overgestapt naar de partij van Caroline van der Plas, een zelfde percentage is ook naar de VVD overgestapt. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat vele CDA-kiezers het vertrouwen compleet zijn kwijtgeraakt in hun partij. Een groot deel van deze teleurgestelde kiezers zijn overgestapt naar BBB omdat Van der Plas goed werk verricht in de Tweede Kamer. Daarnaast zien zij in BBB wél een partij die naar de achterban luistert. Veel CDA-stemmers die zijn overgestapt naar de VVD geven aan dit te hebben gedaan omdat hun eigen partij “een puinhoop is” en de VVD wel stabiel is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen weet de PVV, die na de verkiezingen een lichte daling meemaakte, weer de weg omhoog te vinden. Wilders profileert zich nog steeds als de grootste criticus van het demissionaire kabinet én deze houding weet te resulteren in zetelwinst. Zolang de formatie blijft voortkabbelen op het huidige tempo, en de PVV steevast wordt buitengesloten, zal men niet moeten schrikken dat de PVV blijft groeien. Wilders’ grootste kritiek op de formatie is het gebrek aan transparantie en het luisteren naar de wensen van het volk. Twee zaken die keer op keer worden bevestigd door de houding van zowel Kaag als Rutte.