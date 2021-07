Peiling De Hond: BBB net zo groot als CDA, BIJ1 verliest zetel

De nieuwe peiling van Maurice de Hond laat zien dat het CDA compleet aan het wegzakken is. Ondanks dat de storm rondom Pieter Omtzigt een beetje is gaan liggen zijn Nederlanders helemaal klaar met de christendemocraten. In de peiling van De Hond staat de partij op zes zetels, ook de BoerBurgerBeweging staat op zes zetels. Het is duidelijk waar teleurgestelde CDA’ers hun nieuwe onderkomen vinden. De ruzie binnen de BIJ1-gelederen zorgt ook voor een verlies van één zetel.

Aan de ongenaakbare status van de VVD verandert niks, wat Rutte of de VVD ook doet de partij blijft met afstand de grootste van Nederland. D66 en de PVV blijven allebei op geruime afstand van de liberalen.

Ondertussen zien we in de peiling wel een steeds grotere middenmoot ontstaan, de versnippering van de Nederlandse politiek neemt gestaag toe. Er zijn nu tien partijen die in de peiling van De Hond op 5 tot 10 zetels staan. Een kabinet vormen met de zetelverdeling in de huidige peiling zou een haast onmogelijke klus worden.

Van de ondergang van het CDA profiteert met name de partij van Caroline van der Plas, BBB. Ontevreden CDA’ers lijken hun hoop te vestigen op de nieuwe boerenpartij van Nederland. De laatste maanden heeft Van der Plas, met haar ene zetel in de Kamer, flink van zich doen laten horen. De politica probeert bij zo veel mogelijke debatten aanwezig te zijn én weet vaak genoeg, op een positieve manier, de aandacht op zich te vestigen. Het frisse, energieke geluid van de partij betaalt zich uit in een flinke zetelwinst in de peiling van De Hond.

De partijstrijd, of ouderwetse zuivering van kritische geluiden, binnen BIJ1 heeft een negatieve invloed op de peiling. De partij verliest haar tweede zetel en Simons en consorten zijn weer terug bij af. Niet dat men al te rouwig moet zijn om de inkrimping van zo’n ‘toxische’ partij, Simons verwijt iedereen in de Kamer fout te zijn en nota bene de nummer twee van de partij blijkt zelf een tiran te zijn. Tsja, daar knappen kiezers snel op af.