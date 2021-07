Peiling De Hond: Meerderheid Nederlanders wil Rutte (VVD) niet terug als premier

De peilingen van Maurice de Hond laten een interessant beeld zien: een meerderheid van de Nederlanders is echt helemaal klaar met elf jaar Rutte en ziet de VVD-leider liever niet opnieuw premier worden. Ondertussen blijft de VVD op ongekende hoogte staan. Terwijl de politieke versnippering en versplintering toeneemt blijft de VVD soeverein op één staan.

Het CDA heeft als regenten- en machtspartij flink wat gezichtsverlies geleden. De partij staat in de peiling van vandaag op zes zetels, een ongekend dieptepunt. De VVD daarentegen staat op eenzame hoogte, de PVV en D66 blijven op flinke afstand steken en de vierde partij van Nederland, de PvdA, komt nog niet eens op een derde van het zetelaantal van de VVD uit.

Maar Maurice de Hond schetst wel een interessant beeld, door bepaalde kiezers – met name de huidige coalitiepartijen – wordt de demissionair premier door dik en dun gesteund, maar de rest van Nederland ziet Rutte het liefst zo snel mogelijk het torentje verlaten:

“Nog steeds wil een meerderheid Mark Rutte niet als premier terug (53%). Bij kiezers van D66 en ChristenUnie is dat ruim 40%. De kiezers van PvdA en GroenLinks zijn voor bijna 70% geen voorstander van Mark Rutte als premier.”

De peiling van De Hond laat een pijnlijke tweedeling in de samenleving zien, coalitiegezinde stemmers vinden nog een keer Rutte wel acceptabel, maar kiezers veelal afkomstig van oppositiepartijen zitten absoluut niet te wachten op nog vier jaar Rutte.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Daarnaast zien veel kiezers in dat de huidige formatiebesprekingen in een impasse zijn beland. Als er voor 1 september geen kabinet komt dan wil een meerderheid (60%) nieuwe verkiezingen. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is maar met het oog op de huidige peilingen zou een nieuwe verkiezing nog méér versnippering opleveren. Een kabinet zou dan haast uit 6 à 7 partijen moeten bestaan. Wat een nog langere formatie zou betekenen in deze tijd.