Peiling! Nederland compleet verdeeld over genderneutraal taalgebruik en belachelijke voornaamwoorden ‘die/hun/hen’

Volgens een onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel is er helemaal geen brede consensus over genderneutraal taalgebruik of het gebruik van afwijkende persoonlijke voornaamwoorden. Sterker nog, voor- en tegenstanders gaan gelijk op, terwijl er ook 3.800 ‘leden van de LHBTIQ+-gemeenschap’ meededen.

Bijna vier op de tien respondenten (38 procent) vindt het prima dat ze met termen als ‘Beste reizigers’, ‘bewoners’ of ‘leden’ worden aangesproken, in plaats van ‘beste meneer’ of ‘mevrouw’. Een evengrote groep (39 procent) zegt hier geen voorstander van te zijn.

Van het opiniepanel, bestaande uit 25.000 respondenten, zijn er 3.800 van de ‘LHBTIQ+-gemeenschap’. Slechts 62 procent geeft aan positief te zijn over dergelijke genderneutrale woorden, meldt EenVandaag.

En ook voor persoonlijke voornaamwoorden is de verdeling tussen voor- en tegenstanders gelijk (beide 42 procent). De ene groep vindt het lastig om iemand met ‘die/hun/hen’ aan te spreken als diegene daar om vraagt (omdat het ook helemaal nergens op slaat). En de andere groep gaat vol voor het idee dat iedereen zich geaccepteerd moet voelen en wil dat gare spelletje zonder moeite meespelen.

Het heeft ook vrij weinig te maken met respect of acceptatie en meer met het feit dat iemand van een piepkleine minderheid eist dat je de gebruiken van de Nederlandse taal voor dat enkele individu aan gaat passen, omdat diegene daar zich prettiger bij voelt. Doe je dat niet, dan ben je al snel een ‘respectloze zak’ of een ‘[verzin eens wat geks]-foob’.

Naast het feit dat je bij dit soort figuren dus altijd het risico loopt het fout te doen of er überhaupt een discussie over moet hebben, werkt het ook niet bepaald mee dat je er actief mee bezig moet zijn. Het is voor de overgrote meerderheid véél makkelijker om nog steeds in termen van man/vrouw te denken en te handelen, omdat ze daar voor het overgrote deel van hun bestaan mee te maken hebben.

De kans dat je het bij die ene uitzondering verkeerd doet, neem je eerder op de koop toe. Dikke pech voor die <0,3 procent van de samenleving dat ze zich een keer gekwetst voelen, maar dat is nog geen reden om de spelregels van de Nederlandse taal aan te passen.