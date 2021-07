Peiling! VVD, D66 en PVV grootst maar staan op verlies, 12 partijen hebben tussen de 3 en 9 zetels

Het politieke landschap in Nederland is nooit eerder zó gefragmenteerd geweest. Er zijn slechts drie partijen die in de laatste peiling meer dan tien zetels hebben: VVD (37), D66 (22) en de PVV (16). De overige partijen halen hooguit negen zetels.

Volgens de peiling van EenVandaag zou het een drama zijn als er nu verkiezingen zouden komen en er geformeerd zou moeten worden. Dat lijkt een praktisch onmogelijke opgave!

De peiling van @EenVandaag en @IpsosNL 📊:

VVD: 37 (-2)

D66: 22 (-1)

PVV: 16 (-1)

CDA: 9

PVDA: 9

SP: 9 (+1)

PVDD: 8

GL: 8 (+1)

JA21: 7 (+2)

CU: 6 (+1)

VOLT: 5 (+1)

BBB: 4

FVD: 3 (-2)

SGP: 3

DENK: 3

BIJ1: 1

50Plus: 0

Wat direct opvalt is dat de grootste drie partijen in de peilingen allemaal op verlies staan. Het CDA (9) komt ook niet meer boven de tien zetels uit en nergens wordt echt grote winst geboekt.

Het tweede dat opvalt is het feit dat de zetels van de verliezende partijen niet naar één duidelijke politieke stroming gaan. De SP stijgt met een zetel, GroenLinks ook, JA21 met twee, de ChristenUnie en Volt ook ieders met één. Van de partijen met minder dan tien zetels in de peilingen is alleen FvD de (relatief) grote verliezer met twee zetels verlies.

De relatief grootste winnaar is eigenlijk de BoerBurgerBeweging, die stabiel op vier zetels is blijven staan. Dat is hartstikke goed, want Caroline van der Plas zit er nog maar net en is alleen in de Kamer. Ter vergelijking: Sylvana Simons (BIJ1) zit er net zo lang maar ziet hier in de peiling geen profijt van, terwijl zij het absoluut niet slecht doet (tenzij het over racisme en diversiteit gaat).

Er is in ieder geval geen duidelijke trend te herkennen. Het lijkt er sterk op dat de VVD nog een flinke tijd ruim boven de andere partijen uit zal blijven stijgen. En hoewel het voor zowel de VVD als D66 nog wel eens spannend kan worden of zij zullen worden afgerekend op het toekomstige regeringsbeleid, is het nóg spannender waar die zetels uiteindelijk heen zullen gaan. Het zou namelijk zomaar kunnen dat de verloren zetels redelijk gelijkmatig over de diverse partijen verspreid zullen gaan worden.