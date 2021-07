Pietenhater Gario haalt uit naar BIJ1-bestuur: ‘ik word nu neergezet als een gevaarlijke zwarte man’

De antiracisme-activist Quinsy Gario herkent zich totaal niet in de verwijten van BIJ1 aan zijn adres en in een interview uit hij stevige kritiek op de woke-rebellen van Sylvana Simons. Gario hekelt het feit dat men doet alsof hij al een jaar lang een ‘toxische’ sfeer creëerde, maar ondertussen is hij er nooit op aangesproken. Ook verwijt hij de partij de financiën en ledenbestand niet op orde te hebben. Het lijkt erop dat bepaalde antiracisme-drammers binnen de partij lijnrecht tegenover elkaar staan.

De partijtop van BIJ1 kwam afgelopen week met het plotselinge nieuws dat Zwarte Pieten-activist Gario uit de partij was gezet. Nota bene de nummer twee van de partij en één van de grondleggers van de antiracismebeweging in Nederland moest het schip ruimen. Volgens de partij zorgde hij voor een ‘toxische’ en ‘onveilige’ sfeer. De partijtop zegt dat hij hierop is aangesproken, maar tegen de Volkskrant zegt hij dat dit lariekoek is:

‘Dat herken ik totaal niet. Ik vraag mij ook af: als het bestuur deze signalen vorig jaar al heeft opgevangen, waarom heb ik dan al die tijd niks gehoord? Waarom is er toen niet met mij gesproken? Tot en met eind januari hadden ze nog de mogelijkheid om mij van de lijst te halen. Dat is niet gebeurd. Ik kwam op plek 2 van de lijst.’

Het lijkt er sterk op dat er binnen de partij bepaalde ego’s lijnrecht tegenover elkaar staan en dat Gario op dit moment gewoon het onderspit delft. De partijtop komt met vage beschuldigingen, waarin andere partijleden, die met Gario hebben samengewerkt, niks van herkennen. Gario zelf beschuldigt de partij van compleet mismanagement:

‘Ik heb al langer kritiek op het functioneren van de partij: ze hebben de ledenadministratie en financiën niet op orde en de begeleiding van nieuwe afdelingen verloopt niet goed. Mensen worden weinig tot matig ingewerkt. Het gaat gewoon slecht. In plaats van dat naar mij en andere mensen geluisterd wordt die dit al een poosje zeggen, word ik nu neergezet als een gevaarlijke zwarte man.’

Eén ding is wel duidelijk geworden: de partij die predikt voor inclusie, is alles behalve inclusief. De partij kent een bestuur die bikkelhard is wat betreft de partijlijn, dat heeft Gario aan den lijve ondervonden.