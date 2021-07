Politie gaat mee in theorie: ‘Er stonden twee mannen klaar om moord Peter R. de Vries te filmen’

Kort na de aanslag op Peter R. de Vries kwam weblog GeenStijl met een analyse waaruit bleek dat twee ‘jongemannen’ wel héél verdacht bezig waren tijdens de aanslag. Kort ervoor, tijdens, en erna gedroegen ze zich buitengewoon opzichtig. Ze bleven erg kalm, haalden allebei tegelijk hun telefoon uit hun zak zonder er daadwerkelijk op te kijken, liepen langs de zwaargewonde De Vries, kwamen daarna weer terug… het was erg apart allemaal.

Iedereen die de beelden echt bestudeerde kon eigenlijk alleen maar concluderen dat de ‘heren’ waarschijnlijk betrokken waren bij de aanslag. Niet om de trekker over te halen, maar om te verifiëren dat de aanslag geslaagd was en om de boel te filmen. Daar leek het in ieder geval heel sterk op. Het leek er zelfs op dat ze video’s maakten van het misdrijf.

Nou, het heeft even geduurd, maar de politie denkt nu ook in dit soort theorieën. “Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit. Dan zorg je dat er meteen shockerende video’s het internet overgaan. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden,” aldus een bron tegen het Algemeen Dagblad.

Dit was natuurlijk precies wat GeenStijl al direct na de aanslag berichtte. Op deze video zie je de twee criminelen in kwestie. Ze komen langs op rond 1:30.

Op het moment dat de schoten gelost worden blijven de twee heren héél rustig. Verdacht rustig, zelfs. Ze kijken niet op of om. Ze doen helemaal niets. Behalve rustig wandelen in de richting van de aanslag.

Dat is nou bepaald niet een natuurlijke reactie als iemand vlak bij je wordt neergeschoten. Je hebt fight or flight or freeze; vechten, vluchten of bevriezen. De drie heren hadden geen van die instinctieve reacties. Ze kuierden gemoedelijk door, precies naar waar De Vries stervend op de grond lag.

“De bewegingen van die twee zijn zeer onnatuurlijk en hebben onze nadrukkelijke aandacht,” aldus de bron dan ook tegen het AD. Daarbij zegt hij/zij/het ook dat het ze is opgevallen dat ze hun telefoon erbij pakken, zonder er op dat moment zelf iets mee te doen. Alsof ze, ik zeg maar wat hoor, video’s of foto’s wilden gaan maken.

Waarom? Best simpel. Ze wilden dit eigenlijk doen als een terreuraanslag. Het doel was niet alleen om De Vries de dood in te jagen, maar om dat op zo’n publiek mogelijke manier te doen, zodat iedereen in Nederland weet: met de MocroMaffia sol je niet. En zeker niet met opperbaas Ridouan Taghi. Dát was de boodschap die ze de hele samenleving wilden geven.

Nou, slecht nieuws voor deze beroepscriminelen: als dit mij één ding leert, dan is het alleen maar dat de strijd tegen de MocroMaffia hárder dan ooit gevoerd moet worden. Want dit tuig is niet slechts crimineel, het zijn criminele terroristen.