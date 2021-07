Politiek Den Haag reageert “verdrietig, aangeslagen en geschokt“ op overlijden Peter R. de Vries, maar wat gaan we nu veranderen?

Vanuit politiek Den Haag druppelen de reacties op het overlijden van Peter R. de Vries binnen. Hieronder een selectie van de geschokte en verdrietige reacties op het overlijden van de misdaadverslaggever nadat hij vorige week dinsdag in koele bloede werd neergeschoten in Amsterdam.

“Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega’s. Rust zacht”, aldus Geert Wilders (PVV) in een eerste reactie op Twitter.

Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet laat namens zijn fractie weten: “Verschrikkelijk nieuws dat Peter R. de Vries na de brute moordaanslag is overleden aan zijn verwondingen. Wij wensen zijn familie, zijn vrienden en zijn collega’s veel kracht toe bij dit afschuwelijke verlies.”

“Joost Eerdmans (JA21) schrijft: Altijd strijdbaar maar dit gevecht was voor hem niet te winnen. Erg verdrietig om te beseffen dat hij niet meer zal terugkeren. Tegelijk dankbaar voor zijn grote inzet voor geweldslachtoffers en zijn rol als breekijzer. Sterkte voor de familie!”

Richard de Mos (Hart voor Den Haag) hoopt dat de politiek nu eindelijk eens werk gaat maken met de aanpak van de misdaadcultuur in Nederland: “R.I.P Peter R de Vries. ‘On bended knee is no way to be free’. Hopen dat landelijke politiek in jouw overlijden eindelijk de noodzaak ziet om groeiende criminele macht aan te pakken.”

Inmiddels is er ook een reactie van demissionair minister-president Mark Rutte (VVD) op het overlijden van Peter R. de Vries: ¨Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment.¨

Er waren uiteraard nog meer reacties vanuit Den Haag:

Tunahan Kuzu:

Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe verdrietig dit mij maakt… 😥 Beste Peter, rust in vrede!#peterrdevries https://t.co/Fxpbb4ATwa — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) July 15, 2021

Wybren van Haga:

Verschrikkelijk en verdrietig nieuws. Ontzettend veel sterkte en condoleances voor de familie, vrienden en collega’s van Peter. Rust zacht. https://t.co/q2plDWhjoL — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 15, 2021

Sylvana Simons:

“The Only Thing Necessary for the Triumph of Evil is that Good Men Do Nothing” Dankjewel Peter. Voor alles. Altijd. ♥️✊🏽🌹 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) July 15, 2021

Jesse Klaver:

Vandaag verliezen we een moedige strijder tegen onrecht. Een voorbeeld voor velen en een groot verlies voor Nederland. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.https://t.co/wk9SVzswRj — Jesse Klaver (@jesseklaver) July 15, 2021

Het zijn allemaal mooie en lovende woorden voor Peter R. de Vries en zijn nabestaanden, maar hopelijk kruipt politiek Den Haag nu eindelijk echt eens uit haar schulp en gaan we ons beraden op extra maatregelen. Want met de moordaanslagen op politicus Pim Fortuyn (2002) en opiniemaker Theo van Gogh (2004) nog (on)fris in ons geheugen, moeten we helaas ook concluderen dat er in al die jaren te weinig actie is ondernomen om dit soort verschrikkelijke excessen (die juist steeds vaker een patroon lijken te worden, kijk maar eens naar de stortvloed aan doodsbedreigingen aan het adres van Wilders) de kop in te drukken.

